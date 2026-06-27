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kylian mbappe frankreichGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Mbappé est le principal rival de Messi dans cette Coupe du monde

France vs Suède
France
Suède
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Kylian Mbappé
L. Messi
Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
France
Suède
É.-U.
Argentine
Jordanie

Mbappé a joué un rôle clé dans les trois succès consécutifs de l’équipe de France.

Kylian Mbappé continue d'enchaîner les performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde 2026, où il s'est imposé comme l'une des figures phares du tournoi jusqu'à présent, grâce à ses contributions décisives au sein de l'équipe de France lors de la phase de poules.

Selon le site « Huscore », Mbappé occupe ou coiffe actuellement plusieurs classements offensifs de la compétition.

Aucun joueur ne fait mieux que lui en termes de contributions offensives (6) : 4 buts marqués et 2 passes décisives. Il caracole aussi en tête du classement des joueurs ayant tiré le plus au but (16 tentatives) et celui des joueurs ayant cadré le plus de tirs (9).

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Coupe du monde
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Le réseau ajoute que le capitaine des Bleus domine aussi le classement des joueurs ayant touché le plus de ballons dans la surface adverse (27) et qu’il a été désigné deux fois homme du match, soit le meilleur total de ce Mondial.

Néanmoins, ces statistiques pourraient être revues à la baisse : Mbappé a déjà disputé trois matchs dans ce Mondial 2026, contrairement à Lionel Messi, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations, qui n’en a joué que deux pour l’instant.


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