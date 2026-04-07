Manuel Neuer, capitaine et gardien du Bayern Munich, affiche un bilan catastrophique avant le match contre le Real Madrid, qui se déroulera ce mardi soir au stade Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le journal espagnol « Marca » a déclaré avant le match : « Les chiffres ne mentent pas... Le gardien titulaire du Bayern Munich affiche le pire pourcentage d'arrêts parmi les gardiens des cinq grands championnats européens ayant disputé au moins 17 matchs : un maigre 58,7 %. »

Elle a ajouté, citant Duji Krichli, journaliste à « Sky Sports », que parmi les gardiens ayant disputé plus de 1 500 minutes dans les cinq grands championnats européens cette saison, seul Lucas Chevalier, gardien du Paris Saint-Germain, a dû effectuer moins d'arrêts que Neuer.

Le journal a souligné que les performances de Neuer sur les coups de pied arrêtés étaient de plus en plus irrégulières, précisant que cela pourrait constituer un problème.

« Marca » a précisé que même si Neuer doit améliorer ses statistiques en matière d’arrêts et de tirs cadrés, puisqu'il occupe actuellement une place en bas du classement parmi les gardiens des cinq grands championnats européens, il reste néanmoins un joueur influent dans la récupération du ballon, avec un taux de réussite de 91,8 % dans sa moitié de terrain et de 45,3 % dans celle de l'adversaire.

Quoi qu'il en soit, Neuer bénéficie toujours du soutien total de son entraîneur, Vincent Kompany, qui déclare : « À 40 ans, il est encore jeune. »