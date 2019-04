Les chapeaux pour le tirage de la CAN 2019 connus

La CAF a dévoilé ce jeudi la composition de ses différents chapeaux en vue du tirage de la CAN, qui se déroulera vendredi soir.

Vendredi, vers 20h, aura lieu au Caire le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2019. Pour cette première édition du tournoi africain avec 24 sélections, il y aura, comme à l'Euro, six groupes de quatre. Une fête très attendue et qui se déroulera aussi pour la première fois durant la période estivale.

Les chapeaux pour le tirage au sort ont été communiqués ce jeudi. Le chapeau 1 est composé que des anciens vainqueurs de l'épreuve, mais il y a aussi de sérieux clients dans le chapeau 2 tels que la Cote d'Ivoire, le et l' . Des bras de fer à couteaux sont donc à prévoir dès le premier tour de la compétition.

À noter que cette CAN verra aussi trois nations participer à leur toute première épreuve continentale. C'est le cas de la , du et du Burundi. À contrario, quelques anciens vainqueurs vont manquer le rassemblement, à l'instar de la Zambie et de l'Ethiopie.

Pour rappel, la CAN se déroulera du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte. Ce pays s'est positionné pour organiser la compétition après que celle-ci a été retirée au Cameroun en raison d'un retard au niveau des différents chantiers retenus pour organiser l'épreuve.

Chapeau 1 : Égypte, , , , Cameroun,

Chapeau 2 : , Ghana, RD , Algérie, ,

Chapeau 3 : Ouganda, , , Mauritanie, Kenya, Madagascar

Chapeau 4 : Zimbabwe, Namibie, Burundi, Angola, Guinée-Bissau, Tanzanie