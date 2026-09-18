La saison 2025-2026 offre une image totalement différente de celle qu'a connue le FC Barcelone au cours des dernières années.

Le journal Sport a indiqué que le retour progressif au stade Spotify Camp Nou, l'évolution des revenus commerciaux et la reprise de l'activité opérationnelle habituelle ont permis au club de franchir pour la première fois la barre du milliard d'euros de revenus opérationnels. Plus précisément, les revenus du Barça ont atteint 1,060 milliard d'euros, soit une hausse de 66 millions d'euros par rapport à la saison précédente.

Et il ne s'agit pas seulement du volume des revenus : leur composition a également changé. Le stade a retrouvé son poids après deux saisons d'exploitation limitée, tandis que les revenus liés au sponsoring ont atteint 265 millions d'euros et que les revenus issus des ventes de produits et du marketing se sont élevés à 208 millions d'euros, deux montants qui représentent le plus haut niveau de l'histoire du club.

Les revenus générés par le stade ont par ailleurs augmenté d'environ 50 millions d'euros par rapport à la saison précédente, tandis que les droits de diffusion télévisée se sont maintenus à des niveaux élevés et stables. Mais c'est ici qu'apparaît l'autre versant de l'équation : générer davantage de revenus ne signifie pas nécessairement dégager davantage de bénéfices, car les dépenses opérationnelles se sont élevées à 1,022 milliard d'euros.

Le résultat est que, malgré le franchissement de la barre du milliard d'euros de revenus ordinaires pour la première fois, la marge restante après avoir supporté les coûts de la structure du club demeure limitée. Outre les dépenses opérationnelles, il faut prendre en compte le résultat financier, qui a enregistré un déficit de 37 millions d'euros lors de la saison 2025-2026, entre le club et le projet Espai Barça.

Le résultat opérationnel ordinaire s'est approché de l'équilibre et, après prise en compte des éléments exceptionnels et des impôts, la saison s'est achevée sur une perte nette de 18 millions d'euros. Cet écart entre les revenus, le résultat financier et la trésorerie constitue sans doute la meilleure manière de comprendre la situation actuelle du Barça.

Au cours de la saison 2025-2026, les activités opérationnelles, c'est-à-dire l'activité habituelle du club, ont consommé 74 millions d'euros de trésorerie, tandis que les investissements du club ont épuisé 372 millions d'euros supplémentaires.

Sport a affirmé que le Barça dispose de nouveau d'une base de revenus dépassant le milliard d'euros, avec une croissance des activités récurrentes telles que le sponsoring, les ventes de produits et l'exploitation du stade. Mais la partie la plus difficile subsiste : transformer ce volume d'activité en une génération suffisante de trésorerie après le paiement des salaires, des coûts de structure, des intérêts, des investissements et du service de la dette.

Au 30 juin dernier, le Barça affichait environ 910 millions d'euros de dette financière totale. Après déduction de la trésorerie disponible de cette dette, la dette nette s'est élevée à 607 millions d'euros, contre 469 millions d'euros l'année précédente.

C'est pourquoi les comptes de la saison 2025-2026 peuvent être lus comme ceux d'une saison de transition : le problème de revenus dont souffrait le Barça commence à reculer progressivement. Le défi consiste désormais à convertir la reprise de l'activité économique en une réduction de l'endettement et une génération de trésorerie, ce qui nécessitera du temps.

Le Barça entre dans une phase délicate, au cours de laquelle les revenus doivent commencer à se transformer en trésorerie. Le projet Espai Barça sera un élément essentiel de cette transformation, mais il comporte aussi une part importante de risques : un financement reste à réunir, la dette continuera de peser sur la capacité du club à générer de la trésorerie, et tout écart dans les revenus, les coûts ou le calendrier pourrait réduire la marge d'erreur.

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