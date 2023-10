Les Bleus sont en deuil

Le football français est touché par la perte d'une figure importante.

C’est un coup dur pour le monde du football et celui français en particulier. Un des anciens attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France vient de casser sa pipe. L’homme tire sa révérence à l’âge de 65 ans.

Patrice Lecornu n’est plus !

Ancien international ailier droit français aux trois sélections comme il a aussi connu trois clubs (le Red Star, Angers et Nantes) dans sa carrière de footballeur, Patrice Lecornu n’est plus de ce monde. La mauvaise nouvelle est tombée, ce mardi 3 octobre 2023. Une nouvelle donnée par le Paris Saint-Germain et l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).

« Patrice Lecornu avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2000, comme directeur de la formation et avait même entraîné l’équipe réserve des Rouge et Bleu en février 2005. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille et à ses proches », indique le club de la capitale française sur X, anciennement Twitter.

« Patrice Lecornu s'en est allé à 65 ans. Ailier droit au Red Star FC, au Angers SCO, au FC Nantes et 3 fois en Equipe de France, il arrêta sa carrière à 27 ans (genou) avant de devenir coach au Red Star. UNFP présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances », écrit pour sa part, l’UNFP sur le même réseau social.

Une carrière manquée, un rôle de dirigeant plus ou moins réussi

Natif de Flers, Patrice Lecornu n’aura pas connu une carrière de football qu’il a voulue. L’ancien international français (3 capes), gêné par des pépins physiques à répétition, notamment une blessure au genou, a été obligé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à seulement 27 ans.

Pour n’avoir pas pu convaincre en tant que footballeur, Lecornu, après avoir mis un terme à sa carrière en 85, intègre le staff technique de Red Star FC en 89. Il y dirige une douzaine de matchs entre 1989 et 1990 avant de se voir confier le poste de manager des jeunes de Red Star (1990-2000). Il deviendra par la suite directeur de la formation du Paris Saint-Germain et avait même entraîné l’équipe réserve des Rouge et Bleu en février 2005, après la nomination de Laurent Fournier à la tête de l’équipe professionnelle.

Il quitte le club francilien en 2005 pour devenir directeur de football du Football Club de Saint-Leu trois années plus tard, notamment en 2008. Poste qu’il occupe jusqu’en 2009 avant de revenir au Red Star l’été de la même année comme directeur technique jusqu’en 2011.