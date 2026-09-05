La Fiorentina a subi sa troisième défaite consécutive en Serie A, cette fois à domicile et devant ses supporters, face au Torino sur le score de 3-1, samedi soir.

Le journal AS a souligné les difficultés de l'Argentin Franco Mastantuono, qui évolue avec la Viola, en prêt du Real Madrid.

Franco Mastantuono n'a pas laissé d'empreinte marquante durant la rencontre, et il a été remplacé à la mi-temps.

La Fiorentina a tenté de s'appuyer sur les contre-attaques, laissant la possession au Torino.

La Viola a obtenu deux occasions dont Mastantuono a été le héros, après être parvenu à subtiliser le ballon à la défense adverse, mais il n'a pas réussi à faire trembler les filets.

La Fiorentina a été la première à marquer, à la 48e minute par l'intermédiaire de Matteo Pellegrino, d'une puissante frappe du pied gauche qui a surpris le gardien Paleari.

Mais le Torino a répliqué par deux buts consécutifs signés Rolando Mandragora et Che Adams, aux 74e et 82e minutes, pour récolter ses trois premiers points de la saison, tandis que la Fiorentina est restée en bas du classement.

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