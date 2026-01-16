Les 7 joueurs qui ont témoigné contre Xabi Alonso

Les deux parties ont convenu qu'une pause était nécessaire après sept mois de collaboration, suite à la défaite 3-2 face à Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne le week-end dernier.

Alonso avait pourtant réalisé des débuts prometteurs, le Real Madrid comptant quatre points d'avance en Liga après sa victoire dans le Clasico en octobre. Mais depuis, la tâche s'est avérée ardue pour les Merengues, qui accusent désormais un retard de huit points sur leurs rivaux historiques.

L'une des raisons évoquées pour le départ d'Alonso est sa relation conflictuelle avec certains joueurs clés du Real Madrid. Il a notamment eu une altercation très médiatisée avec Vinicius Junior lors du Clasico, et s'est également attiré les foudres de plusieurs autres membres de l'équipe première, qui se sont plaints de lui auprès de Florentino Pérez et du conseil d'administration du club, selon Cadena SER.

Bruno Alemany a révélé que le staff technique d'Alonso au Real Madrid « savait depuis novembre que sept joueurs le critiquaient auprès de la direction, directement ou indirectement », précisant que « certains d'entre eux sont titulaires ». Aucun nom n'est cité.

Arbeloa parviendra-t-il à instaurer un meilleur climat de confiance avec les joueurs ?

Ces derniers mois, de nombreux articles ont fait état des relations tendues entre Alonso et certains de ses joueurs. Quelles que soient les responsabilités, il est devenu évident que cela a contribué aux mauvais résultats du Real Madrid. Il sera donc crucial pour Álvaro Arbeloa de s'assurer la cohésion de l'équipe. Mais au Bernabéu, c'est plus facile à dire qu'à faire, compte tenu des fortes personnalités qui composent l'effectif des Merengues.