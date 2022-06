Les 4 clubs prêts à recruter Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes a proposé Cristiano Ronaldo à au moins quatre clubs alors que la superstar de Manchester United réfléchit fortement à son avenir.

Cristiano Ronaldo est revenu à Man Utd l'été dernier après 12 ans d'absence dans un transfert très médiatisé de la Juventus.

La superstar avait pour objectif de ramener les jours de gloire à Old Trafford et de se battre pour des trophées majeurs.

Cependant, malgré ses 24 buts en 38 matches, Man Utd a connu la pire saison de son histoire en Premier League.

Ils ont terminé sans trophée à la sixième place, accumulant le plus petit nombre de points depuis la création de la Premier League en 1992. Ils ont également encaissé un nombre record de buts et ont terminé avec la pire différence de buts de leur histoire.

Erik ten Hag a depuis pris les rênes du club en vue de la saison prochaine mais, à l'approche du début du mois de juillet, Man Utd n'a toujours pas signé un seul joueur.

Selon de multiples sources, Ronaldo s'inquiète de la capacité du club à lutter pour les trophées la saison prochaine et son agent Mendes a donc commencé à parler à d'autres clubs.

Mendes a commencé à tâter le terrain pour voir qui serait intéressé par la signature de Ronaldo cet été.

Jusqu'à présent, il est reconnu que quatre clubs ont été approchés.

Le plus connu est Chelsea, qui est à la recherche d'un nouveau numéro neuf, Romelu Lukaku devant retourner à l'Inter sous forme de prêt.

Mendes a rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea et le directeur sportif intérimaire Todd Boehly la semaine dernière pour discuter d'un éventuel transfert, selon The Athletic.

Selon Sky Italia, Ronaldo a également été proposé au Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski.

Lewandowski est susceptible de quitter le Bayern et de rejoindre le FC Barcelone, mais les champions allemands auraient rejeté l'offre de Ronaldo.

En Italie, on rapporte depuis des semaines que Mendes est en discussion avec la Roma. Les médias italiens, en particulier la Gazzetta dello Sport, ont une nouvelle fois insisté sur ce point ce week-end.

L'entraîneur de la Roma est bien sûr José Mourinho, qui a travaillé avec Ronaldo au Real Madrid.

Il semble peu probable que la Roma puisse payer le salaire de Ronaldo, mais les Giallorossi pourront bénéficier des lois fiscales italiennes favorables qui leur permettraient de ne payer que la moitié du salaire de Cristiano.

Un transfert au Sporting de Lisbonne semble également très improbable pour la même raison, et c'est le quatrième club avec lequel Mendes a discuté de l'avenir de Ronaldo.

Ronaldo aimerait jouer à nouveau pour son premier club professionnel avant de prendre sa retraite mais, étant donné qu'il joue encore à un très haut niveau, il est peut-être encore trop tôt.

Quoi qu'il en soit, il semble de plus en plus possible que Ronaldo quitte Manchester United cet été, à condition qu'il trouve le bon club d'un point de vue sportif et financier.