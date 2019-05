Leonardo démissionne de son poste à Milan

Leonardo n'est plus le directeur sportif de l'AC Milan. L'hypothèse d'un éventuel retour au PSG prend de l'épaisseur.

Les chemins de l' et de Leonardo se séparent. Moins d'un an après y être revenu et pris en charge les affaires sportives du club, le Brésilien a fait le choix d'abandonner son tablier. À travers un communiqué, le club lombard a annoncé ce mardi que l'ancien footballeur brésilien a présenté sa démission.

Ivan Gazidis, le directeur exécutif des Rossonerri, s'est fendu d'une déclaration pour remercier Leonardo du travail qu'il a accompli : "Leonardo a rejoint l'AC Milan à son heure de crise quelques semaines avant la fermeture du mercato estival. Dans des circonstances très difficiles, il a mis tout son cœur pour faire face à une situation extrêmement compliquée et pour transmettre son énergie et son ambition à l'équipe. Je suis très reconnaissant à Leonardo pour tout ce qu’il a apporté à notre grand club et je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs."

Le départ de Leonardo pourrait s'expliquer par l'échec de la mission qui consistait à qualifier l'équipe première pour la prochaine Ligue des Champions. Face à ce constat, et au bout d'une campagne harassante, il aurait fait le choix de plier ses bagages et suivre son ami Gennaro Gattuso, débarqué de ses fonctions d'entraîneur quelques heures plus tôt.

Direction le PSG ?

L'autre explication à cette nouvelle serait que le champion du monde 1994 a d'autres projets. Dernièrement, les médias ont spéculé sur un possible comeback au Paris SG dans un rôle de directeur sportif et en remplacement d'Antero Henrique, dont le travail serait de plus en plus contesté. Leo avait déjà officié dans la capitale française.

En 2011, il était là au début de l'ère QSI et a permis au club de progresser et attirer quelques-uns des meilleurs joueurs du continent. Cette aventure s'était achevée de manière controversée, suite à la suspension que lui a infligée la LFP pour une bousculade sur un arbitre à l'issue d'un match contre .