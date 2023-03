Leo Messi exige un plus gros contrat que celui de Cristiano Ronaldo !

Al-Hilal serait prêt à proposer à Lionel Messi un contrat de 220 millions d'euros par an pour égaler l'offre d'Al-Nassr à Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a rejoint la Saudi Pro League en décembre après avoir résilié son contrat avec Manchester United avant la Coupe du monde 2022. Selon l'AFP, le joueur de 38 ans devrait gagner la somme astronomique de 177 millions de livres par an (215 millions de dollars) à Al-Nassr, tout en assumant un rôle d'ambassadeur après la fin de sa carrière de joueur en 2024. Selon Marca, le grand rival d'Al-Nassr, Al-Hilal, prépare une offre similaire pour Messi afin d'attirer l'Argentin du Paris Saint-Germain à Riyad. Al-Hilal purge actuellement une interdiction de transfert, mais sera libre de signer Messi à l'été, et le gouvernement saoudien est également prêt à modifier les lois sur le plafond salarial pour faciliter l'arrivée du vainqueur de la Coupe du monde.

Messi vers la fin de contrat

Le contrat de Messi avec le PSG se termine cet été et, bien que les négociations de renouvellement aient progressé, aucun accord définitif n'a encore été conclu. Un transfert gratuit vers le Moyen-Orient pourrait donc être une option viable pour Messi, qui est déjà l'ambassadeur du tourisme de l'Arabie saoudite et s'est rendu à de nombreuses reprises dans le pays du Golfe pour des activités promotionnelles. Al-Hilal souhaite que Messi remplace Ronaldo en tant que visage du football saoudien et serait même prêt à l'engager dans le cadre d'un contrat initial d'un an. Par ailleurs, Jorge Messi, son père et agent, a été aperçu à Riyad mardi, ce qui a alimenté les spéculations sur le transfert.

Il reste à voir si Messi sera ouvert à rejoindre son rival de longue date Ronaldo en Arabie saoudite, car il a été rapporté que le joueur de 35 ans veut continuer à jouer en Ligue des champions pour au moins une saison supplémentaire. Messi a également été pressenti pour refuser le club de MLS, l'Inter Miami, pour la même raison, et un retour potentiel à Barcelone est évoqué comme le transfert le plus probable pour le septuple Ballon d'Or s'il quitte le PSG.