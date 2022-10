Leo Messi choquant sur les Bleus au Mondial

Lionel Messi a désigné le Brésil et la France comme ses favoris pour remporter la Coupe du monde au Qatar cette année.

Le coup d'envoi de l'épreuve reine au Qatar sera donné le 20 novembre, alors que les meilleures équipes nationales du monde s'affronteront pour le titre. La France est championne en titre, mais de nombreuses équipes espèrent détrôner les hommes de Didier Deschamps. Messi a choisi les coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar, pour faire partie des candidats à la victoire avec la France et le Brésil respectivement.

La star argentine a déclaré à DIRECTV Sports : "On dit toujours les mêmes grandes équipes... mais, si je dois choisir, le Brésil et la France sont les deux grands candidats pour gagner la Coupe du monde.

"Ils ont le même groupe [de joueurs] depuis longtemps et ils travaillent bien. La France, à part les derniers Euros où elle a été éliminée [en huitièmes de finale] et s'est mal débrouillée, a des joueurs impressionnants. Ils ont une idée claire et le même entraîneur [Didier Deschamps]. Le Brésil, c'est un peu la même chose [sous Tite]".

La France devra lutter contre l'Australie, le Danemark et la Tunisie dans son groupe, tandis que le Brésil affrontera la Serbie, la Suisse et le Cameroun pour une place en huitièmes de finale. Messi et son équipe d'Argentine, quant à eux, rencontreront l'Arabie saoudite, la Pologne et le Mexique dans le groupe C.