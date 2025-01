Lens - PSG, les mauvaises nouvelles s'enchainent pour Luis Enrique

Enième coup dur pour Luis Enrique et le PSG en vue du choc contre Lens, samedi.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le Racing Club de Lens samedi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un choc qui devrait permettre aux Parisiens de poursuivre sur sa belle dynamique du moment. Néanmoins, Luis Enrique et ses hommes n’abordent pas le match contre les Sang et Or dans les meilleures dispositions.

Luis Enrique confirme les absences de Marquinhos et Dembélé pour Lens – PSG

Leader de Ligue 1, le PSG (43 pts) ne laisse rien passer sur la scène nationale. Avec zéro défaite en championnat (13 victoires, 4 nuls), le club de la capitale se dirige vers un nouveau sacre cette saison. De même, le Paris Saint-Germain veut récidiver en Coupe de France, surtout après les éliminations des clubs comme Lens, éliminé par Paris, Lyon ou encore Marseille. Le club francilien affronte Le Mans (National 1) en 8es de finale après avoir éliminé Espaly au tour précédent (2-4). Contre Espaly justement, Luis Enrique n’avait pas pu compter sur Marquinhos, encore en reprise après une blessure musculaire, et Ousmane Dembélé, touché par un virus.

Deux joueurs dont le Paris Saint-Germain aura toutefois besoin pour s’imposer contre Lens, ce samedi. Ce qui ne sera pas non plus possible puisque Marquinhos et Ousmane Dembélé sont d’ores et déjà forfaits pour le choc contre les Sang et Or. « Je ne sais pas (quand les deux joueurs reviendront, ndlr). Marquinhos va très bien, mais il n'a pas pu s'entraîner avec nous. Il ne faut pas prendre de risque. Ousmane a un virus, à présent. Il ne pourra pas être aligné demain », a confirmé Luis Enrique en conférence de presse, ce vendredi.