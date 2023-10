Lens – Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Racing Club de Lens reçoit samedi le FC Nantes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après le nul obtenu en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven mardi (1-1), le RC Lens retrouve le championnat français qui aborde sa dixième journée ce weekend. Les Sang et Or seront aux prises samedi avec le FC Nantes. Une rencontre qui s’annonce décisive pour les deux équipes.

Lens – Nantes, un match à remporter pour les deux équipes

Contrairement à la Ligue des Champions où il fait bonne figure jusqu’à présent, Le RC Lens marque le pas cette saison en championnat. 2e de Ligue 1 la saison dernière, les Lensois marquent le pas cette saison. Après 9 journées, Franck Haise et ses hommes sont 14e après avec 9 points, bien loin des places qualificatives pour les Coupes d’Europe. Lens n’a remporté que 2 des 9 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Tenus en échec par Le Havre le weekend dernier (0-0), les Sang et Or auront à cœur faire un bon résultat face aux Nantais qui ont, eux, moins de soucis à se faire en ce début de saison.

Du côté de Nantes justement, les Canaris font un bon début de saison récompensé par une 7e place au classement général de la Ligue 1 avec 14 points. Les hommes de Pierre Aristouy n’ont perdu qu’un seul de leurs cinq derniers matchs et présentent un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 9 matchs. En confiance après sa victoire face à Montpellier le weekend dernier (2-0), Nantes a l’occasion de poursuivre sa bonne dynamique ce samedi contre les Lensois.

Horaire et lieu de match

Lens – Nantes

10e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 20h française

Les compositions probables

Lens : Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Frankowski - Mendy, Diouf - Sotoca, Wahi, Fulgini

Nantes : Lafont - Pierre-Gabriel, Cömert, Castelletto, Merlin - Chirivella, Moutoussamy - Bamba, Mollet, Simon - Mohamed.

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – Nantes

La rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes sera à suivre ce samedi 28 octobre 2023 à partir de 20h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.

Par Bour-Han Amoussa