Lens - Monaco : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lens - Monaco : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Encore un samedi soir au sommet pour le Racing Club de Lens et la Ligue 1. Une semaine après leur défaite au Parc des Princes face au PSG, les Sang et Or regardent cette fois juste derrière eux, avec l'AS Monaco qui leur rend visite dans un Bollaert bouillant.

Un combat pour le podium

Tombés à la troisième place et doublés par l'OM, les hommes de Franck Haise doivent désormais défendre une place sur le podium menacée par un calendrier difficile - leur prochaine réception dans le nord sera celle de Marseille, justement. Avec un point de retard sur les Phocéens et deux d'avance sur l'équipe du Rocher, les Lensois savent que tout est encore possible dans cette folle course à l'Europe.

Pour Monaco, en revanche, l'occasion est belle de s'inviter à nouveau parmi les trois meilleurs clubs du football français. Une position qui constitue ni plus ni moins que l'objectif des Monégasques chaque saison, eux qui avaient terminé à cette troisième place l'an dernier. Mais pour y parvenir, Wissam Ben Yedder et compagnie devront gommer l'irrégularité chronique qui les caractérise depuis de trop longs mois.

A sept journées de la clôture de la Ligue 1 version 2022-2023, semblable à aucun autre, les tickets pour la prochaine Ligue des champions et la prochaine Ligue Europa se jouent peut-être bien ce samedi soir, au milieu des corons.

Horaire et lieu du match Lens - Monaco

Ville : Lens

Lens Stade : Bollaert

Bollaert Heure : 21h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Lens - Monaco ?

Lens-Monaco

Ligue 1

Samedi 22 avril

21h00 sur Canal+ Foot

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Lens et de Monaco

Lens : VVVVD

Monaco : DVVNV

Les équipes probables

XI de départ de Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Fofana, Onana, Haidara - Sotoca, Thomasson - Openda.

XI de départ de Monaco : Nubel - Vanderson, Maripan, Disasi, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Volland.