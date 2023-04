Lens : Medina promet 'une ambulance" à Mbappé

Le défenseur de Lens Facundo Medina a lancé un avertissement à Kylian Mbappé avant le match décisif de Ligue 1 contre le PSG.

Le défenseur de Lens, Medina, a lancé un avertissement à l'attaquant du PSG, Mbappe, avant leur affrontement en Ligue 1 ce week-end, affirmant qu'il traiterait l'attaquant avec sévérité. Le joueur de 23 ans a fait ces déclarations sensationnelles lors d'une interview sur la chaîne YouTube de Son Aviones.

Medina menace Mbappé

"Si Messi me dépasse la semaine prochaine, je l'attraperai par le maillot ou je le prendrai dans mes bras", a-t-il commencé.

"Si Mbappé me passe, ils l'emmèneront en ambulance", a vraisemblablement plaisanté l'Argentin lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait si l'un des deux attaquants du PSG lui passait devant pendant le match.

Après 30 journées et 69 points, le PSG possède six points d'avance sur Lens, deuxième du classement de la Ligue 1. Cependant, après avoir subi deux défaites consécutives en championnat, à domicile contre Rennes et Lyon, les Parisiens ont donné à leurs poursuivants plus qu'une chance de remporter le titre, et l'écart pourrait être ramené à trois points en cas de défaite ce week-end.