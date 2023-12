Lens : La prédiction osée de Sotoca après la qualification en Ligue Europa

Florian Sotoca a fait une prédiction surprenante après la victoire du RC Lens face au FC Séville, mardi.

Eliminé de la Ligue des Champions, le RC Lens avait la possibilité d’être reversé en Ligue Europa en ne perdant pas contre Séville. Objectif atteint par les Sang et Or qui se sont imposés face aux Rojiblancos au bout du sens. En fin de match, Florian Sotoca a livré ses impressions sur le match, tout en faisant une prédiction étonnante sur son club.

Getty

Florian Sotoca fier de son équipe

Passeur sur le but de la victoire d’Angelo Fulgini après une récupération haute, Florian Sotoca n’a pas caché sa fierté après le match. Tout en reconnaissant le mérite des Andalous, l’ailier lensois se souvient d’ailleurs du chemin parcouru par les Sang et Or jusqu’à leur qualification en Ligue des Champions. « Soirée difficile en première période. On a beaucoup subi face une belle équipe de Séville. Séville était amoindri mais cela reste Séville. On a su serrer les coudes en première mi-temps puis on a pu montrer notre vrai visage en seconde. C'est une soirée exceptionnelle pour nous car il faut se rappeler où on était il y a quatre ans en Ligue 2. Tout le monde nous voyait faire zéro point et on a fait huit points. Pour le club, pour toute la région, pour nos supporteurs on est contents et fiers », a lancé Sotoca au micro de RMC Sports.

L'article continue ci-dessous

Getty

Sotoca prédit une belle épopée pour Lens en C3

Après la cuisante défaite face à Arsenal, Lens a su trouver les ressources nécessaires pour aller chercher cette qualification en C3. Un état d’esprit louable dont a fait preuve toute l’équipe contre Séville mardi. « On est en Ligue des champions, on a su se serrer les coudes. Cela montre notre état d'esprit et à la fin on a gagné. Une soirée exceptionnelle à Bollaert. Il faut profiter du moment comme nous l'a dit le coach. [...] Cette année on prouve que le football français s'accroche, on a su répondre présents. Ce soir on peut être fiers de nous, du groupe et du club. On a montré une belle image de l'équipe de Lens alors qu'on avait été un peu piqué après le match contre Arsenal (une défaite 6-0, NDLR) et on a répondu comme des hommes et on est fiers de nous », se réjouit Florian Sotoca. L’attaquant français a ensuite prédit une belle épopée en Ligue Europa pour les Sang et Or, à l’image de celle en Ligue des Champions. « On espère encore vivre plein de soirées en 2024. On espère maintenant faire un beau parcours en Ligue Europa. On ne s'interdit rien, on sait qu'on est capables de tout. Prenons les tours les uns après les autres. On va essayer de tout faire pour faire le plus beau chemin possible », a conclu Florian Sotoca.