Lens - Kalimuendo : "La progression passait par du temps de jeu"

Le jeune titi parisien a fait le choix de rejoindre le RC Lens en prêt pour une saison pour continuer à progresser.

"J'aurais pu rester à Paris, mais j'ai fait ce choix pour le temps de jeu. J'avais d'autres options, en ou à l'étranger. J'ai choisi Lens car leur discours m'a plu, le coach me suivait, c'est un club historique. J'ai vu leurs matches, c'est solide et, offensivement, il y a de quoi faire".

Prêté cette saison par le PSG à Lens, Arnaud Kalimuendo a fait le choix de rejoindre les Sang et Or pour glaner du temps de jeu et continuer à progresser après deux belles saisons chez les U19 Rouge et Bleu, comme il le détaille dans une interview à L'Equipe.

"À mes yeux, c'est le début de l'histoire. Je connais mes ambitions, poursuit le titi parisien Pour moi, la progression passait vraiment par le temps de jeu. Je ne vois pas ça comme une régression. C'est l'opportunité de m'aguerrir, montrer ce que je peux apporter à une équipe de L1. Quand un tel club t'offre l'opportunité de jouer à mon âge, comment la refuser ?"

Intégré définitivement au groupe professionnel de Thomas Tuchel depuis cet été, Kalimuendo n'exclut pas la possibilité d'y revenir avec davantage d'expérience. "Paris, ça reste mon club, affirme l'intéressé. S'il y a une possibilité à l'avenir, je la prendrai direct. Je fais tout pour réaliser ce rêve, même si là ça passe par s'éloigner."