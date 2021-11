Lens : Franck Haise satisfait de la réaction de son équipe

Mené au score face à Angers, Lens est parvenu à inverser la tendance en seconde période grâce à des buts de Sotoca et Kakuta. Malheureusement pour les Sang et Or, une semaine après leur déroute à Brest, ils ont finalement concédé l'égalisation.

L'entraîneur artésien, Franck Haise, était malgré tout plutôt satisfait de la réaction de ses joueurs. "Je trouve le nul assez logique même si on a un peu plus d'occasions. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en première période, ils menaient logiquement à la mi-temps", a-t-il affirmé au coup de sifflet final.

"Mais j'ai beaucoup aimé notre seconde période, avec plein de bonnes choses, je peux juste regretter d'avoir été naïf sur l'égalisation. Mais les joueurs se sont battus jusqu'au bout et leur gardien fait un superbe arrêt dans le temps additionnel.

"Au vu du jeu des deux équipes, c'est plutôt logique que ça se termine comme ça. Il y avait un peu de doute car quand on prend 4-0 (dimanche dernier à Brest), ce n'est jamais anodin...

"A la mi-temps on a essayé de corriger des choses et on a dit aux joueurs d'avoir encore plus d'intentions et les joueurs ont monté le curseur. Je ne m'occupe pas du classement, je regarde le match, je vis le match."

Prochain match pour le RCL, dès mercredi sur la pelouse de Clermont, avant de défier le Paris Saint-Germain la semaine prochaine dans un stade Bollaert qui devrait une fois de plus être bouillant.