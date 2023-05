Vainqueur de Toulouse, le RC Lens s'est offert une petite finale pour la deuxième place face à l'OM, samedi soir.

Lens a fait le job. Vainqueur de Toulouse en match en retard de la 32ème journée de Ligue 1, le RC Lens est revenu à un point de l'OM et s'est offert une belle finale face à son concurrent direct à la deuxième place, samedi soir, devant son public survolté de Bollaert. En conférence de presse, Franck Haise a admis que son équipe a fait un grand pas vers le podium et s'il refuse d'évoquer une finale face à l'OM, il n'a pas nier qu'il était pressé d'en découdre.

"On a frappé un grand coup pour le podium"

"A-t-on fait le plus dur pour terminer sur le podium ? Il n'y a jamais rien de garanti dans le foot. C'est à nous de continuer en faisant des matches de haut niveau comme contre Monaco (3-0, le 22 avril) ou en étant solides comme ce soir (mardi). On a frappé un grand coup pour le podium mais on a encore pas mal de batailles à mener", a lancé Franck Haise.

"Face à l'Olympique de Marseille, de l'appétit il en faudra, c'est sûr. Il y en aura de l'autre côté. C'est un beau match à jouer, le deuxième contre le troisième à cinq journées de la fin, ce n'est pas anodin", a ajouté l'entraîneur du RC Lens. Ses joueurs, eux, ont été encore plus cash au sujet de l'importance du choc face à l'OM.

"Une belle fête à la maison"

Au micro de Prime Vidéo, Brice Samba n'a pas caché qu'il a hâte d'en découdre avec l'OM : "On va retenir l'essentiel face à Toulouse, on devait prendre les trois points c'est ce qu'on est venu faire. Ce qui m'importe c'est qu'on se donne le droit de faire une belle finale samedi à la maison contre Marseille. Inconsciemment, on y pense déjà. C'est bien de revenir à un point d'eux pour faire une belle fête à la maison, on sait que ce sera un très grand match. On va se préparer au mieux pour cette rencontre".

Seko Fofana a eu le même son de cloche :"Ce n'était pas un match facile, mais on a été solide, on a pas pris de but. On est très content de cette victoire et on attend ce match face à Marseille dès samedi. Pour moi, le match le plus dur c'était Toulouse. On a rempli nos objectifs et on attend le match de samedi qui sera très important chez nous. On va bien se préparer. Oui dans notre tête on est déjà à samedi".

"Est-ce que c'est une finale? Non, pas du tout. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d'aller chercher la première place. On est content d'être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu'il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s'en priver", a fini par relativiser Franck Haise au micro de Prime Vidéo. Malgré tout, personne n'est dupe, c'est bel et bien une petite finale pour la deuxième place qui attend Lens et Marseille à Bollaert samedi soir.