Lens évite la défaite, Dijon retarde l’échéance… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 33e levée de Ligue 1 se sont tenues ce dimanche à 15h. Elles ont notamment vu Lens se faire accrocher à Brest.

Le match PSG – ASSE avait donné le ton de cet après-midi dominical en Ligue 1, mais les rencontres qui ont suivi n’ont pas été aussi prolifique en buts. Le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous, mais quelques équipes ont pu glaner des résultats très importants.

Lens s’en sort bien

C’est le cas principalement du RC Lens. En déplacement à Brest, la formation artésienne n’est pas passée loin d’un accroc sur le terrain de Brest. Mais, à défaut de séduire dans le jeu, les Sang et Or ont su faire preuve de caractère et aller chercher aux tripes le score de parité qui les maintient devant l’OM au classement (1-1). L’égalisation est venue sur pénalty de la part de Gaël Kakuta. Ce dernier avait répondu à l’ouverture du score de Jean Lucas en première période. A noter que trois joueurs ont été expulsés dans cette rencontre ; deux côtés lensois et un côté brestois.

L’autre équipe à avoir réussi à glaner un point grâce à un pénalty tardif c’est le RC Strasbourg. La formation alsacienne perdait contre un concurrent pour le maintien, en l’occurrence Nîmes, mais a su s’en sortir sur le fil (1-1). Dimitri Liénard a rétabli la parité à la 82e, répondant à l’ouverture du score de Renaud Ripart dans le même exercice.

Dijon repousse l’inévitable

La sensation de la journée est venue de Dijon. L’équipe bourguignonne est parvenue à s’offrir son tout premier succès de la saison à domicile. Une victoire, acquise contre un décevant Nice (2-0), et qui retarde sa relégation en Ligue 2. Yassine Benzia a été le héros de ce match avec un but et une passe décisive offerts.

Le dernier match de 15h a mis aux prises Reims à Metz. Les deux équipes se sont quittées sur un bon vieux 0-0. Un résultat sans conséquence sur leur position au classement puisqu’elles demeurent dans le ventre mou, sans rien à craindre ni à espérer de la fin de la saison.

La 33e levée du championnat s’achèvera avec deux classiques de la Ligue 1. Bordeaux accueille Monaco à Matmut Atlantique (à 17h), tandis que Lyon se déplace ensuite à Nantes (à 21h).