Lens champion de Ligue 1 ? "C'est possible", estime Pierre Sage

En écrasant le Paris FC sur le score sans appel de 5-0 ce samedi soir, le RC Lens a profité du faux pas du PSG à Rennes pour s'emparer du fauteuil de leader au terme de la 22e journée. Avec un point d'avance sur les Parisiens et une avance confortable de dix points sur Lyon, les Sang et Or affichent une force collective impressionnante qui n'est plus le fruit du hasard.

L'entraîneur lensois, Pierre Sage, a choisi de ne plus avancer masqué concernant les ambitions de son club. Avec beaucoup de pragmatisme, il a détaillé une stratégie de "paliers" : après avoir sécurisé le maintien avec 52 points, l'objectif est désormais de valider mathématiquement une place européenne avant de viser plus haut. Chaque victoire doit rapprocher le club d'une compétition plus prestigieuse, transformant cette fin de saison en une véritable montée en puissance vers un titre de champion qui semble de plus en plus réalisable au vu de la dynamique actuelle.

Dans le vestiaire, le discours est tout aussi déterminé mais reste teinté de l'humilité propre au club artésien. Le gardien Robin Risser a souligné l'intensité constante mise par son équipe, estimant que dans cette saison exceptionnelle, tout semble sourire aux Lensois. En conservant leur ligne de conduite et leur identité de jeu, les Sang et Or se préparent à une fin de championnat sous haute tension, avec un prochain rendez-vous crucial contre Monaco dans une semaine qui pourrait encore un peu plus assoir leur domination sur la Ligue 1.

Pierre Sage a ainsi été précis sur les ambitions de son équipe, clairement à la lutte avec Paris pour le titre de champion. "C’est bien d’aller droit au but même si l’expression n’est pas adaptée par rapport à nos adversaires directs, a d’abord glissé le coach du RCL, en référence à la devise de l'OM. Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible. Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe. A chaque victoire ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points on peut atteindre la Conférence League au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante." Prochain rendez-vous pour le RC Lens, dans une semaine face à Monaco.