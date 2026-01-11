Lennart Karl drague le Real, le Bayern jaloux

Le jeune espoir Lennart Karl, qui a failli rejoindre le Bernabéu il y a 18 mois, a révélé son désir de rejoindre les Merengues, ce qui a suscité l'indignation de ses supporters actuels.

Les propos de Karl ont été tenus lors d'une rencontre avec les fans, et on peut dire sans se tromper qu'ils ont été très mal accueillis. Au sein même du Bayern, il y a eu des réactions, comme l'a confirmé Christian Falk, source interne au club.

« C’est un petit souci pour le Bayern après les propos élogieux de Lennart Karl sur le Real Madrid en début de semaine. Le club a une grande tradition à laquelle il est attaché depuis de nombreuses années. Je trouve que c’est une excellente tradition. Après Noël, les joueurs sont envoyés au club de supporters, où ils peuvent répondre aux questions dans un cadre plus informel – ce qui permet d’être plus à l’aise. C’était la première fois que Lennart Karl se rendait au club de supporters, étant donné son jeune âge. Un jeune supporter lui a demandé si jouer pour le Real Madrid ou un autre club serait son rêve, et Karl a répondu : « Oui, bien sûr, c’est un grand rêve. »

« Je ne pense pas qu’il faille prendre cette déclaration trop au sérieux. N’oublions pas que le jeune attaquant a joué devant les recruteurs du Real Madrid au Bernabeu à seulement 10 ans. Qui ne serait pas impressionné ? Mais il a le Bayern Munich dans le cœur et il est conscient de la chance qu’il a. Il s’est entraîné très dur avec son entraîneur personnel pendant la trêve hivernale en Allemagne. » Il a 17 ans. Bien sûr, beaucoup de supporters se sont sentis un peu insultés, mais il a le droit d'exprimer ce qu'il pense.

Falk a également confirmé que Karl s'était excusé auprès des dirigeants du Bayern, précisant qu'un transfert au Real Madrid n'était pas à l'ordre du jour dans l'immédiat.

« Finalement, il a présenté ses excuses aux responsables du Bayern Munich. Il y a eu des discussions, et il comprend maintenant que ce n'est pas très malin de dire ce genre de choses. Mais cela fait partie du processus d'apprentissage d'un jeune joueur. Il doit apprendre, et c'est une bonne chose pour tout le monde. »

« Il est un professionnel à part entière dans l'effectif de Vincent Kompany ; un joueur confirmé comme les autres, pas un simple espoir. N'oublions pas qu'il signera un nouveau contrat à ses 18 ans, le 22 février, qui sera automatiquement prolongé jusqu'en 2029. De plus, nous savons que des discussions sont en cours avec son agent, Michael Ballack, pour une prolongation jusqu'en 2031 assortie d'un salaire plus élevé. Au final, il est très confiant au Bayern Munich et il prolongera son contrat de toute façon. La seule question qui reste est celle de la durée et du montant du salaire. Le Bayern compte sur Karl pour l'avenir et il n'est pas question pour le moment d'un transfert au Real Madrid ou dans un autre club. »