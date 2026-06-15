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Lemouche dévoile le onze tunisien conçu pour contenir le redoutable duo Isaac-Gouki

Suède vs Tunisie
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Elias Saad mène l’attaque des Aigles de Carthage

Sabri Lamouchi, le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a officialisé le onze des Aigles de Carthage pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 face à la Suède, ce lundi matin, lors de la première journée du groupe 5, également composé des Pays-Bas et du Japon.

L’entraîneur a opté pour Elias Saad en pointe, soutenu par Hanbal Mejbri, tandis que le duo Elias Skhiri et Rani Khedira animera le milieu de terrain.

Voici le onze tunisien dans son intégralité :

Gardien : Mouez Hassen.

Défense : Yann Valeri, Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hamida.

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Milieu de terrain : Elias Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Ali Al-Abdi et Hannibal Mejbri.

Attaque : Elias Saad.

De son côté, Graham Potter, le sélectionneur suédois, fait confiance au duo Alexander Isak et Viktor Gjekeris pour animer l’attaque face aux Aigles de Carthage.

Le onze suédois se présente ainsi :

Gardien : Christopher Nordfeldt.

Défense : Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hien.

Milieu de terrain : Gabriel Gudmundsson, Yassine Ayari, Jesper Karlström, Benjamin N’Geri, Alexander Bernhardsson.

Attaque : Alexander Isak, Viktor Gjoker.

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