Sabri Lamouchi, le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a officialisé le onze des Aigles de Carthage pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 face à la Suède, ce lundi matin, lors de la première journée du groupe 5, également composé des Pays-Bas et du Japon.

L’entraîneur a opté pour Elias Saad en pointe, soutenu par Hanbal Mejbri, tandis que le duo Elias Skhiri et Rani Khedira animera le milieu de terrain.

Voici la composition complète de la Tunisie :

Gardien : Mouez Hassen.

Défense : Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.

Milieu de terrain : Yann Valery, Elias Skhiri, Rani Khedira, Hanbal Mejbri, Ali Al-Abdi.

Attaque : Elias Saad, Anis Ben Slimane.

De son côté, Graham Potter, le sélectionneur suédois, fait confiance au duo Alexander Isak et Viktor Gokiris pour animer l’attaque face aux Aigles de Carthage.

Voici le onze suédois :

Gardien : Christopher Nordfeldt.

Défense : Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hien.

Milieu de terrain : Gabriel Gudmundsson, Yassine Ayari, Jesper Karlström, Benjamin N’Geri, Alexander Bernhardsson.

Attaque : Alexander Isak, Viktor Gjokeric.