FC Barcelone : Xavi officialisé dès jeudi ?

Selon le quotidien catalan Sport, l’arrivée de Xavi au FC Barcelone pourrait être officialisée dès jeudi.

Qui succédera à Sergi Barjuan, qui a lui-même succédé à Ronald Koeman ? Depuis le départ de l’entraîneur néerlandais suite à une nouvelle défaite contre le Rayo Vallecano (0-1), les rumeurs se multiplient.

Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Marcelo Gallardo… et Xavi, le favori N°1. Et malgré le démenti de son club actuel, Al Sadd, qui a rappelé que le contrat de l’entraîneur courrait jusqu’en 2023 au Qatar, l’ancien milieu de terrain barcelonais devrait bel et bien retrouver les Blaugrana à court terme.

À Barcelone dès jeudi ?

Et même à très court terme selon Sport, qui indique qu’il dirigera son dernier match avec Al Sadd mercredi, avant d’être officialisé en tant que nouvel entraîneur du Barça dès le lendemain ! L’Espagnol quittera le Qatar jeudi pour Barcelone, avant de "réaliser son rêve".

Après plus de deux ans passés au Qatar, Xavi ne va toutefois pas reprendre un Barça en grande forme… Celui-ci pointe effectivement à une inquiétante 9e place en Liga, et ne semble disposer d’aucun véritable leader capable de relancer l’équipe. À moins que Xavi, depuis le banc, n’assume ce rôle.