Leipzig-PSG - Antero Henrique : "Je serai un ultra de plus"

L'ancien directeur sportif du PSG suit toujours avec attention son ancien club, qu'il soutiendra ce mardi soir, lors de la demi-finale contre Leipzig.

S'il n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté du , Antero Henrique, ex-directeur sportif du Champion de , demeure celui qui est parvenu à faire venir Kylian Mbappé et Neymar à Paris durant l'été 2017. Remplacé deux années plus tard par Leonardo, l'ancien dirigeant suit toujours avec attention le PSG. Et alors que le club a l'occasion de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions ce mardi soir, à Lisbonne, face à Leipzig, le Portugais fera office de supporter.

"Je serai un ultra de plus, en dehors du stade​"

"Le PSG vient de célébrer les premiers 50 ans d'une vie qui sera toujours magique, mais les prochains jours pourront ajouter une page d'or vraiment unique à cette aventure. Le moment est fait d'espoir et d'ambition, spécialement, bien sûr, pour Neymar et Mbappé, les visages plus exposés d'un projet développé pour élever la marque PSG, la ville de Paris et, logiquement, la France. Tout l'effectif qui est au mérite félicitations et reconnaissance, sans oublier aussi Cavani et Meunier qui ont pris une part importante de ce chemin", a d'abord déclaré Antero Henrique, dans un entretien accordé au Parisien, ce mardi, avant d'évoquer le président Nasser Al-Khelaïfi.



"Un président qui a réuni tous les moyens pour que les 50 prochaines années soient encore plus magiques (...) Je serai un ultra de plus, en dehors du stade, avec toute mon énergie et le secret souhait que mon pays (le Portugal, ndlr) s'inscrive en lettres dorées dans la vie du PSG, son président, ses joueurs et ses supporters", a ainsi ajouté l'ex-directeur sportif du PSG et du . Des déclarations pleines de bon sens, qui plus est pour un homme dont l'aventure à Paris s'était terminée dans la frustration.