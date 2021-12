Leipzig : Jesse Marsch limogé

Le club a déclaré dimanche que les deux hommes avaient "mutuellement convenu de mettre fin à leur coopération. C'est le résultat d'une analyse approfondie et de discussions intensives" après la défaite 2-1 de vendredi à l'Union Berlin.

C'était la troisième défaite consécutive de Leipzig dans le championnat allemand et l'équipe se retrouve en milieu de tableau de la Bundesliga, loin des places qualificatives pour la Ligue des champions qu'elle vise.

"Nous avons une équipe qui est certainement parmi les trois ou quatre meilleures de la Bundesliga. C'est aussi notre objectif", a déclaré Oliver Mintzlaff, président de Leipzig, après la défaite à Berlin.

Marsch regardait de loin. L'homme de 48 ans a manqué les trois derniers matches de Leipzig en raison d'une infection au coronavirus. Il faisait partie des entraîneurs et des joueurs touchés par une épidémie de COVID-19 au club.

Marsch est arrivé du club frère de Salzbourg à l'intersaison pour prendre la relève de Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich. Il avait déjà travaillé à Leipzig en tant qu'assistant de Ralf Rangnick en 2018-19.

Leipzig n'a obtenu que 18 points en 14 matchs de Bundesliga sous Marsch. Il y a eu des moments forts, notamment une déroute 6-0 contre le Hertha Berlin et une victoire 5-0 contre le club belge de Brügge en Ligue des champions, mais ils ont été suivis de performances décevantes.

"La rupture avec Jesse Marsch n'a pas été facile pour nous, car j'apprécie beaucoup Jesse en tant que personne et entraîneur", a déclaré Mintzlaff dans un communiqué dimanche. "C'est dommage que cela n'ait pas fonctionné comme espéré et que cette étape soit devenue nécessaire maintenant parce que malheureusement le développement n'a pas été comme souhaité et les résultats nécessaires pour nos objectifs de saison ne se sont pas matérialisés."

Leipzig a déclaré que Marsch était "libéré avec effet immédiat" et que l'entraîneur adjoint Achim Beierlorzer prendra en charge l'équipe pour le match de Ligue des champions de mardi contre Manchester City.

Leipzig n'a aucune chance d'atteindre les huitièmes de finale de la première compétition européenne mais espère terminer troisième aux dépens de Brügge pour se qualifier pour l'Europa League. Brügge joue contre le Paris Saint Germain dans l'autre match de groupe.

Leipzig a déclaré qu'un successeur à Marsch sera "bientôt présenté".