Dans le podcast Kick-off de De Telegraaf, Mike Verweij révèle le prix fixé par le RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida. Plus tôt cette semaine, il est apparu que le PSV s’était officiellement manifesté auprès du club allemand, mais le Feyenoord étudie lui aussi soudainement les possibilités.

Leipzig réclame une somme importante pour le joueur de Rotterdam, recruté en 2024 en provenance du Feyenoord. Les Eindhovenois veulent réserver de l’argent pour se renforcer en défense, ce qui explique pourquoi Myron Boadu ne s’est finalement pas vu proposer de contrat.

« Le PSV a bien sûr déjà Alassane Pléa, Ricardo Pepi et Guus Til en attaque », explique Verweij. « À Eindhoven, Geertruida est très clairement cité comme un renfort pour l’arrière-garde », confirme-t-il.

Le journaliste indique ensuite que son collègue Jeroen Kapteijns en sait davantage sur la situation du défenseur. « Son arrivée semble encore assez lointaine, parce que le PSV préférerait le faire venir en prêt, alors que Leipzig réclame un montant de vingt millions d’euros. »

Verweij souligne qu’un transfert n’est pour l’instant pas imminent. « Plus tard dans le mercato, cela pourrait encore se produire, mais je ne pense pas que cela se règle aujourd’hui. »

Geertruida a été prêté la saison dernière à Sunderland, qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat. À Leipzig, il ne semble pas entrer dans les plans et il est autorisé à se chercher un autre club.

Le Eindhovens Dagblad a indiqué que les Eindhovenois auraient déjà trouvé un accord personnel avec l’international néerlandais, mais qu’il n’existe pas encore d’accord avec le club allemand. Entre-temps, le Feyenoord prépare une offre selon FR12.nl . Selon les attentes, parvenir à un accord personnel ne constituera pas un obstacle insurmontable, mais trouver un accord avec Leipzig représentera le plus grand défi.