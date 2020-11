Leicester, Wesley Fofana : "J'espère mettre l'Angleterre à mes pieds"

Le défenseur français est fier de son adaptation chez les Foxes mais espère faire encore mieux dans les semaines à venir.

Transféré à Leicester cet été, devenant la vente la plus chère de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana a réussi ses débuts en . Le jeune défenseur central a déjà conquis les observateurs du football anglais, à l'image de Gary Lineker. Pour autant, Wesley Fofana refuse de s'emballer et veut continuer d'impressionner. Invité sur la chaîne Telefoot ce dimanche, le défenseur de 19 ans a affiché ses ambitions.

"Non, je n'ai pas mis l' à mes pieds. La saison est encore longue, il y a encore beaucoup de matches, on a des objectifs à atteindre. Pour le moment, on n'a rien fait, je n'ai rien fait. Mais j'espère mettre l'Angleterre à mes pieds. J'adore Leicester, je suis très content, c'est derrière moi maintenant l'épisode du transfert. Maintenant, tout va bien. Je joue au foot, je suis heureux, tout se passe bien", a analysé Wesley Fofana.

"Je suis prêt à accepter les responsabilités"

"L'équipe tourne très bien, il y a un très bon collectif. L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. Le coach m'a donné ce rôle-là de diriger la défense. Même s'il y a la barrière de la langue, j'ai réussi à mener ça, le coach me fait confiance, me donne beaucoup de responsabilités et je suis prêt à les accepter. J'espère que ça va continuer", a ajouté l'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne.

Wesley Fofana a rendu hommage à ses anciens entraîneurs : "Claude Puel ? Je ne sais pas s'il me regrette encore un peu, mais c'est sûr qu'il a été important pour moi. J'étais à la base de son projet. Les choses ont fait que j'ai dû partir, je leur souhaite le meilleur et j'espère que ça va marcher. Il y a une très bonne équipe et de très bons joueurs, je ne peux leur souhaiter que ça. Gasset ? Il m'a lancé pour ma première, je vais garder ça en moi à vie. C'est un entraîneur très protecteur qui est présent pour les jeunes. C'est un très bon coach avec une expérience incroyable".

Convoqué récemment avec les espoirs, Wesley Fofana ambitionne d'évoluer dans un futur proche en équipe de A, même s'il est conscient que la concurrence est rude en défense centrale chez les Bleus : "C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, c'est bien, je vais tout faire pour y arriver un jour. Je suis là pour bosser, c'est un objectif, c'est le rêve".