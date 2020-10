Premier League - Klopp et Guardiola mécontents des règles pour les changements

Les deux entraîneurs ont fait part de leur mécontentement face à la décision de la Premier League de ne pas autoriser les cinq changements.

Jurgen Klopp et Pep Guardiola ont critiqué la pour la décision de réduire le nombre de remplaçants de cinq à trois après son changement initial suite à l'arrêt du football par Covid-19.

Après le retour du football dans la foulée de l'interruption due au coronavirus la saison dernière, les équipes de la Premier League - et la plupart des autres compétitions dans le monde - ont été autorisées à faire cinq remplacements afin de faire face aux calendriers chargés et au manque de préparation.

Cependant, la Premier League a décidé de revenir à trois remplacements cette saison, malgré l'approbation de la FIFA de maintenir le changement initial jusqu'en août 2021, les clubs arguant que des équipes plus nombreuses seraient favorisées par la règle.

a dressé une longue liste de blessés au début de la campagne, Virgil van Dijk risquant de manquer toute la saison, tandis que Thiago, Fabinho, Naby Keita, Joel Matip et Alex Oxlade-Chamberlain sont également en cours de traitement.

Klopp estime que la Premier League a fait preuve d'un "manque de leadership" en décidant de réduire le nombre de remplaçants en raison du calendrier chargé que plusieurs équipes allaient rencontrer.

"Cela devrait être à nouveau à l'ordre du jour, mais je ne pense pas que ce soit possible à cause du système, a déclaré l'Allemand. Cela n'aide évidemment pas quand a des blessures, et City et Liverpool et United et et et Leicester, parce que cela ne suffit pas pour les autres votes.

"C'est le système. Je pensais qu'il aurait dû être remis en place dès le départ.

Pour moi, c'est un manque de leadership que de mettre la question sur la table et de dire : "Alors que voulez-vous en faire ? Il aurait dû être vendu - si c'est le bon mot - différemment, avec plus d'informations, montrant plus de ce qui pourrait arriver, par Richard Masters [directeur général de la Premier League]. Nous n'avons jamais demandé un quelconque avantage.

"Aucun des sept premiers clubs n'a demandé d'avantage. Nous savions juste, parce que nous connaissions notre calendrier, que ce serait incroyablement difficile. Le fait d'avoir les meilleurs matchs du week-end en Premier League aurait également aidé. Je pense que nous devrions y réfléchir à nouveau."

Vendredi, le boss de , Pep Guardiola, s'est fait l'écho des réflexions de Klopp, en déclarant qu'il y avait "47 % de blessures musculaires en plus" cette année par rapport à la même étape de la campagne en 2019-20.

Et le Catalan a ajouté sa voix à une campagne pour que la Premier League repense la décision de n'autoriser que trois remplacements par match.

"Cela n'a rien à voir avec le fait que certaines équipes aient un avantage, a-t-il assuré. Il s'agit de la raison pour laquelle nous sommes ici - les joueurs. Oubliez l'avantage ; il s'agit de protéger tous les joueurs.

"Quand ils jouent tous les trois jours, ils commencent à souffrir. Pourquoi, dans tous les championnats, cela se produit-il, et ici nous ne pouvons pas protéger les joueurs ?

"Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les joueurs ne se remettent pas du match précédent, même de la saison précédente. Cela n'a pas de sens.

"Qui a voté pour les décisions ? Qui sont ces personnes ? Ils doivent protéger les joueurs. Ils doivent décider. La loi est acceptable pour la FIFA, l'UEFA."

Manchester City a également été touché par un nombre de blessures important, Sergio Agüero, Fernandinho, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy et Nathan Ake ayant actuellement des problèmes de santé.