Leicester convoite Eriksen

Les Foxes de Leicester aimeraient s'offrir les services du milieu danois, Christian Eriksen.

Brendan Rodgers a laissé entendre qu'il pourrait recruter l'ancienne star de , Christian Eriksen, le manager de Leicester cherchant à ajouter «un milieu de terrain offensif» à son effectif en janvier.

Il s'est murmuré que cette ancienne star de PL pourrait revenir Outre-Manche depuis l'Inter pendant la fenêtre hivernale.

À peine 12 mois se sont écoulés depuis qu'Eriksen a quitté les Spurs pour San Siro, mais ce transfert ne s'est pas déroulé comme prévu. L'international danois s'est mal adapté en et voit la voie tracée pour qu'il change de tunique de nouveau. Divers points de chute ont été évoqués pour le joueur de 28 ans, avec un retour dans le nord de Londres qui serait envisageable, mais il se pourrait finalement que le King Power Stadium soit sa prochaine escale.

Un salaire élevé à l'Inter pourrait s'avérer être un point d'achoppement, Leicester étant incapable d'accepter un tel sacrifice, mais Rodgers explore toutes les options qui s'offrent à lui. Il a déclaré aux journalistes au milieu des liens avec Eriksen: «Nous sommes toujours optimistes ici, mais il doit y avoir un sens de la réalité. Dans cette fenêtre, si nous pouvons faire venir un milieu offensif, ce serait fantastique. Nous avons perdu un milieu offensif à Dennis Praet, qui sera absent jusqu'en avril, pensons-nous. C'est une grosse partie de la saison. Les autres joueurs que nous avons sont des milieux de terrain plus défensifs comme Wilfred Ndidi, Nampalys Mendy, Hamza Choudhury et Daniel Amartey. Donc, idéalement, nous aimerions faire venir quelqu'un qui est plus offensif si ce joueur est disponible. Mais c'est très difficile. Certains seront hors de notre gamme de prix et nous ne pourrons pas le faire. S'il y a quelqu'un qui peut venir nous soutenir pendant cette période, nous chercherons à le faire."

«Nous ne pouvons pas nous éloigner de ce qui est notre marché et c'est simplement la position financière dans laquelle nous nous trouvons en tant que club. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de très bons joueurs. Notre recrutement a été exceptionnel en ce qui concerne les acteurs que nous avons amenés, sur le marché sur lequel nous opérons.»

Leicester pourrait faire avec un autre grand coup lors du marché des transferts en recrutant le suppléant dans leurs livres alors que le meilleur tireur d'élite Jamie Vardy - qui a encore 11 buts en à son actif cette saison - est sur le point de prendre un sort en marge après avoir subi une intervention chirurgicale pour une hernie.