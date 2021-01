Leicester - Chelsea (2-0), Chelsea tombe à nouveau

Fin de l'aventure pour Frank Lampard ? Chelsea a chuté de nouveau ce mardi soir face à Leicester.

n'en finit pas de décevoir. Malgré un mercato pharaonique dépassant les 220 millions d'euros l'été dernier, les Blues, que l'on attendait favoris de la , ont énormément de mal à trouver leur rythme de croisière. Illustration encore ce mardi soir sur le terrain de pour le compte de la 18e journée de Premier League.

Les Londoniens ont ainsi concédé l'ouverture du score sur un véritable missile sgné Ndidi. Suite à un corner corner joué à deux, Albrighton alimentait en retrait Barnes, qui se ratait, mais Ndidi avait bien suvii et sa frappe monumentale du gauche allait faire mouche face à un Edouard Mendy qui s'inclinait dès la sixième minute.

Dix minutes plus tard, James Maddison tentait une frappe lourde qui heurtait le haut de la barre avant de sortir. Puis, à la demi-heure de jeu, Mendy devait s'employer pour sortir un petit ballon piqué de l'inusable Jamie Vardy.

Mendy allait néanmoins s'incliner de nouveau peu avant le repos. Une frappe rasante signée Maddison allait avoir raison de la vigilance de l'ancien portier du . 2-0, c'étai d'ailleurs le score au repos en faveur d'une équipe des Foxes qui avait pourtant laissé le ballon à son invité.

Le rapport de force était le même en début de seconde période. Castagne se fendait dun centre repris de la tête par James Justin et ça filait juste à côté du poteau gauche de Mendy, qui devait intervenir avec un bel arrêt du pied face à une tentative de Youri Tielemans à l'heure de jeu.

Malgré une moyenne de possession supérieure à celle de leurs adversaires, les Blues avaient, de leur côté, bien du mal à inquiéter les Foxes. Sous une pluie battante, les Blues tournaient en rond avec le ballon, comme une équipe de Hand dénuée de toute perspective d'ouverture, alors que Timo Werner et Hakim Ziyech effectuaient leur entrée pour essayer de changer la donne à 20 minutes de la fin du temps réglementaire.

Mais le score n'allait plus évoluer et les Foxes offrent un premier succès en carrière à leur manager Brendan Rodgers face aux Blues. En revanche, côté Chelsea, il s'agit de la la 5e défaite lors des 8 dernières sorties. Au classement, la formation londonienne reste 8e, et avec un retard de neuf point sur son adversaire du jour. Bref, Chelsea chute à nouveau, reste à savoir si cette fois, Frank Lampard va pouvoir se relever.