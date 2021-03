Leicester - Brendan Rodgers n'imagine pas la vie sans Jamie Vardy

Âgé de 34 ans, Jamie Vardy approche doucement de la fin de sa carrière. Mais pour son entraîneur, remplacer son buteur est tout simplement impossible.

Si Leicester, troisième de Premier League avec 53 points au compteur, réalise un exercice 2020-21 de haute volée, il le doit en grande partie à son attaquant Jamie Vardy. Joueur emblématique des Foxes, le buteur est désormais âgé de 34 ans, mais évolue toujours à un très haut niveau. Pour le plus grand bonheur de son coach.



En effet, Jamie Vardy a déjà inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en Premier League cette saison, et Brendan Rodgers, conscient que l'international anglais se rapproche de sa fin de carrière, n'imagine pas devoir composer sans lui à l'avenir. "Pour moi, il est irremplaçable. Vous ne trouverez personne comme ça. Il est tellement unique, son histoire, ses qualités et ce qu'il a donné à Leicester", a ainsi expliqué le technicien en conférence de presse, très attaché à son attaquant star.

"Essayer de le remplacer, c’est impossible"

"Pour nous, il s'agit plutôt du profil que nous voulons actuellement. Je veux toujours avoir de la vitesse devant, mais y a-t-il d'autres attributs que nous rechercherions ? En tout cas, essayer de le remplacer, c’est impossible", a ensuite ajouté Brendan Rodgers, qui entend donc continuer à s'appuyer sur Jamie Vardy.

Qu'il se rassure, ce dernier a prolongé son bail jusqu'en 2023 au mois d'août dernier et il peu enclin à quitter les Foxes. "Le chemin que j'ai parcouru avec ce club de football est difficile à décrire, et bien que nous ayons déjà accompli tant de choses ensemble, je sais que j'ai tellement plus à accomplir avec cette équipe, c'est donc un sentiment spécial de pouvoir à nouveau consacrer mon avenir à Leicester City", avait confié le buteur au moment de l'officialisation de son nouveau contrat.

"J’adore jouer au football devant nos fans au King Power Stadium et je suis ravi de continuer ce voyage à un moment si excitant pour le club. Nous avons une équipe fantastique qui, je pense, est capable de s’améliorer encore et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble dans les prochaines années", avait-il ajouté, impatient d'en découdre. Quelques mois plus tard, alors que Leicester est en course pour une qualification en C1, force est de constater qu'il ne s'était pas trompé.