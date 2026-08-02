Légère gêne : les détails de l'avant-dernier entraînement du Barça en Angleterre

Le FC Barcelone a bouclé ce dimanche une nouvelle séance d'entraînement en vue de la nouvelle saison au centre de Saint George's Park, en Angleterre, où le club a disputé deux séances sur le terrain Sir Bobby Charlton.

Il s'agissait de l'avant-dernière séance dans les installations de la Fédération anglaise de football. Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que la dernière séance aura lieu demain, avant le retour de l'équipe à domicile un peu plus tôt que prévu, en raison de l'annulation de son match amical face à Preston North End.

L'Allemand Hansi Flick a fait participer tous les joueurs disponibles de l'équipe première au cours des deux séances d'entraînement.

La nouvelle recrue Jessy Bissiouo, qui s'était entraînée avec ses nouveaux coéquipiers hier samedi, a poursuivi son processus d'adaptation et a bouclé la première partie de la séance de l'après-midi avec le groupe. Alejandro Baldé a lui aussi pris part à l'équipe durant cette première partie de la séance.

Comme à l'accoutumée durant le séjour en Angleterre, les séances d'entraînement ont également compté sur la participation de joueurs du Barça et de joueurs de l'équipe réserve qui ont fait le déplacement à Saint George's Park : Aaron Yakubishvili, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ibrahima Tunkara, Álvaro Cortés, Álex González, Jordi Bisker, Brian Fariñas, Guiu Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Óscar Gistau, Oriol Guerin et Gil Fernández.

Tommy Marqués s'est entraîné le matin malgré une légère gêne, mais il s'est reposé l'après-midi. Dans le même temps, Frenkie de Jong poursuit son traitement pour une blessure grave au genou.