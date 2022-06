Une légende du foot doute de la réussite d'Haaland à Manchester City

Paul Van Himst émet des doutes sur la capacité d'Erling Haaland à s'imposer à Manchester City.

Le 10 mai 2022, Manchester City annonçait la signature d'Erling Haaland.

L'attaquant norvégien, qui évoluait au Borussia Dortmund, était courtisé par les plus grands clubs européens et Manchester City peut se vanter d'avoir réalisé le gros coup du mercato estival.

Mais ce transfert laisse perplexe Paul Van Himst, le plus grand footballeur belge de l'histoire (il était surnommé le « Pelé blanc »), comme il l'a confié à Sport Foot Magazine lors d'un entretien croisé avec Jan Mulder, une ancienne gloire d'Anderlecht et de l'Ajax.

« Quand on a commencé à parler du transfert d'Erling Haaland à Manchester City, Pep Guardiola a dit qu'il devrait s'adapter au système. L'inverse est vrai aussi. Une équipe doit s'adapter un peu à un talent pareil », explique Mulder.

« Haaland dans le système de City, j'ai quand même des doutes », estime Van Himst.

« C'est pareil à Chelsea. Il faut un peu s'adapter à Romelu Lukaku. Si tu ne veux pas le faire, ne l'achète pas », ajoute Mulder.

Au cours de l'entretien, Paul Van Himst a également déclaré que la nouvelle merveille du football belge, Charles De Ketelaere, était bien trop forte pour le championnat de Belgique et devait rejoindre un grand club étranger au plus vite : « Avec son physique, il est déjà capable de faire quelque chose à l'étranger. Et plus l'équipe dans laquelle il se retrouvera sera bonne, plus il sera performant. […] Si tu veux t'améliorer, tu dois aller dans une meilleure équipe, pas simplement dans un club qui t'offre un meilleur contrat. »