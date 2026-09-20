Légende d'Al-Hilal : impossible de comparer ce joueur à Riyad Mahrez

Nasser Al-Shamrani, l'ancienne star d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a fait des déclarations retentissantes après la défaite d'Al-Ahli face à Sundowns, critiquant le Portugais Francisco Trincão, l'ailier d'Al-Ahli, en raison des occasions qu'il a gâchées durant le match, tout en soulignant qu'il était difficile de le comparer à l'Algérien Riyad Mahrez.

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Les critiques d'Al-Shamrani sont intervenues après la défaite d'Al-Ahli face à Sundowns sur le score de 2-1, lors d'une rencontre au cours de laquelle l'équipe a gâché plusieurs occasions, en particulier durant les phases où elle cherchait à revenir dans le match et à égaliser.

Al-Shamrani a déclaré dans le cadre de l'émission « Doreena Ghair » : « Honnêtement, Trincão a gâché de nombreuses occasions faciles, et je ne sais pas comment il a pu faire cela, car ces matchs ont besoin d'un joueur décisif », en insistant sur l'importance pour les joueurs offensifs de savoir exploiter les occasions dans les grands rendez-vous.

L'ancienne star d'Al-Hilal a ajouté : « Je ne peux pas trop lui en vouloir, mais on ne peut en aucun cas le comparer à Riyad Mahrez », en référence à l'écart qu'il perçoit entre l'ailier portugais et l'Algérien, notamment en matière de finition et d'impact dans les matchs importants.

Les déclarations d'Al-Shamrani interviennent à un moment où Trincão subit une pression grandissante avec Al-Ahli, en particulier depuis que le nom du joueur est associé, dès son arrivée au club, à la mission de compenser le départ de Mahrez, qui a laissé une grande empreinte à Al-Ahli au cours de la période écoulée et qui a été l'une des plus grandes stars de l'équipe dans ses succès continentaux.

La défaite face à Sundowns relance le débat sur la capacité de Trincão à apporter l'impact attendu de lui dans les grands matchs, alors qu'Al-Ahli a besoin d'un joueur capable de transformer les occasions en buts et de faire la différence lorsque ce sont les petits détails qui décident de l'issue des rencontres.