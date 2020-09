Leeds, Meslier raconte la méthode Bielsa au quotidien

Grand espoir du football français, Illan Meslier est titulaire du côté de Leeds et évolue sous la houlette de Marcelo Bielsa.

Illan Meslier connaît un baptême du feu relativement compliqué en . L'ancien portier de Lorient découvre l'élite du football anglais du haut de ses 20 ans et a déjà encaissé sept buts en deux matches. Il faut dire que son équipe, , joue un jeu porté vers l'offensive quitte à laisser des espaces en défense. Prêté par Lorient la saison dernière, Illan Meslier est devenu titulaire en fin de saison et a été transféré à titre définitif cet été. Le gardien de 20 ans vit sa deuxième saison sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Dans une interview accordée à RMC, Illan Meslier a décrypté la méthode Marcelo Bielsa et évoqué son quotidien sous ses ordres : "Est-ce qu’il est atypique ? Oui, oui, quand même. Au quotidien tout doit être carré, tout doit être fait rapidement, il y a très peu de temps morts durant les séances d’entraînement. Il faut enchaîner vite, il veut que ce soit propre. C’est quelqu’un de très professionnel, c'est un bosseur. Et c'est un grand monsieur".

Bielsa accorde de l'importance sur le jeu au pied des gardiens

"Ses consignes pour un gardien ? Il nous demande d’être connectés au jeu et d’essayer de relancer le mieux possible tout en jaugeant le risque, pour ne pas prendre de risque inconsidéré. Il faut faire comme j’ai fait ce week-end contre , repartir en touchant les excentrés pour essayer de créer les décalages. C'est ce qu'il nous demande de faire les gardiens, et c’est ce que j’essaye de faire au quotidien", a ajouté le gardien de Leeds.

Illan Meslier est revenu sur le début de saison de Leeds : "Je suis content quand même malgré le 4-3, c'est la première victoire du club en seize ans en Premier League. Il n'y a que la victoire qui nous intéressait, maintenant on va pouvoir regarder ce qui n'a pas été pour corriger les petites erreurs qu'il y a eu contre Fulham. Le discours du coach après la rencontre ? Après , il nous a dit que c'était un bon match, malheureusement nous avions perdu, cela s'était joué sur des détails".

"Après le match contre Fulham pareil, il nous a dit que c'était bien d'avoir marqué des buts, mais nous devions faire attention à ne pas en prendre autant. Non, l'élimination en Carabao Cup n'a pas posé problème. En Coupe, Marcelo Bielsa a donné du temps de jeu à des joueurs qui en avaient besoin. La Coupe ce n'était pas la priorité, je pense que c'est surtout sur le championnat que l'on va se focaliser", a conclu le portier français.