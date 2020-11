Leeds - Leicester (1-4), les Foxes laminent Leeds

En clôture de la 7e journée de Premier League, Leicester s’est défait de Leeds United à l’extérieur. Les Foxes remontent à la 2e place.

Leeds et Leicester, les deux équipes surprises de ce début de saison en , s’affrontaient ce lundi du côté d’Elland Road. On s’attendait à une opposition disputée, mais il n’y a eu vraiment qu’une seule équipe sur le terrain. L’équipe de Brendan Rodgers a aisément pris le meilleur sur celle de Marcelo Bielsa.

Il n’a fallu que vingt minutes à Leicester pour tuer tout suspense dans cette rencontre. Harvey Barnes a donné l’avantage aux siens dès la 2e minute, avant que Youri Tielemans ne double la mise à la 21e. L’ancien monégasque, métamorphosé depuis qu’il a rejoint l’ , s’est même offert un doublé en fin de partie en transformant un pénalty.

Vardy répond encore présent

Bien sûr, un succès probant de Leicester survient rarement sans un but de son attaquant vedette Jamie Vardy. L’international anglais a signé sa 7e réalisation de la saison, et la 7e à l’extérieur. Après que les locaux aient réduit le score par Stuart Dallas (50e), il a redonné un avantage de deux buts aux siens en exploitant un excellent service de Cengiz Under (76e).

Avec ce succès, Leicester fait un joli bond de cinq places pour se positionner au second rang, à un point du leader . La dernière fois que cette équipe avait cumulé 15 points au bout de sept journées seulement c’était lors de la campagne 2015/16. Celle qui l’a vu terminer championne d'Angleterre.