Leeds blinde Bamford jusqu'en 2026

Le club de Leeds United a verrouillé son attaquant vedette jusqu'en 2026.

Patrick Bamford a signé une prolongation de contrat avec Leeds United qui le verra rester à Elland Road jusqu'en 2026.

Bamford a initialement rejoint Leeds en provenance de Middlesborough en 2018, et a depuis aidé le club à retrouver son statut de Premier League tout en jouant un rôle clé dans la configuration de Marcelo Bielsa.

Le joueur de 27 ans, dont les buts ont propulsé les Whites à une respectable neuvième place dans l'élite en 2021-2022, s'est maintenant engagé dans un nouvel accord à long terme qui garantit qu'il passera les prochaines années de sa carrière dans le Yorkshire.

Bamford est heureux d'avoir engagé son avenir à long terme pour Leeds, qu'il espère pouvoir aider à atteindre la qualification européenne dans les années à venir.

"C'est quelque chose dont on a parlé à la fin de la saison dernière, je voulais essayer de régler ça le plus tôt possible avant le début de cette saison", a-t-il déclaré à LUTV.

"Ça a un peu traîné à cause de l'Euro, tout le monde était occupé. Ça a pris un peu de temps mais je suis vraiment content d'avoir enfin lié mon avenir à long terme."

"En tant que personne, je veux toujours m'améliorer et je poursuis toujours autre chose. C'est presque comme si nous grandissions au même rythme. Le club veut revenir là où il était, en espérant atteindre l'Europe à un moment donné, mais c'est aussi mon ambition".

On a également demandé à Bamford s'il visait une place dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce à quoi il a répondu : "Je me fixe toujours des objectifs et il y a des choses que j'aimerais réaliser avant de quitter le football. Et ils [le football européen et une sélection avec l'Angleterre] sont deux d'entre eux."