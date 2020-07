Leeds - Bamford dévoile une relation entre l'amour et la haine avec Bielsa

L'entraîneur argentin impose une lourde charge de travail à ses hommes, payante puisque Leeds est parvenu à monter en Premier League.

L'attaquant de Leeds Patrick Bamford dit qu'il aime ce que Marcelo Bielsa a réalisé avec le club, mais il admet que les méthodes de l'Argentin sont parfois difficiles. Après 16 ans d'attente, l'équipe d'Elland Road est de retour en , après avoir remporté le titre de champion avec 10 points d'avance sur West Brom, deuxième.

La saison s'est terminée par une victoire 4-0 contre Charlton mercredi, et après cette rencontre, Bamford s'est entretenu avec LUTV pour discuter de l'impact que le célèbre Bielsa a eu au cours de ses deux années de règne.

"C'est presque comme une relation amour-haine parce qu'il nous pousse à bout et je sais qu'en tant que groupe, nous gémissons beaucoup, a-t-il détaillé. Avec le manager, tout le monde dit qu'on ne voit pas beaucoup de côté personnel avec lui.

"Nous savons qu'au fond, il tire le meilleur de nous, il nous a tous améliorés en tant que joueurs et vous pouvez voir la transformation qu'il a faite avec l'équipe. C'était juste la pure détermination et la volonté d'atteindre ce but avec nous et maintenant vous pouvez le voir se détendre. C'est un type tellement adorable et nous lui devons beaucoup."

Plus largement, l'attaquant auteur de 16 buts a discuté du résultat de la saison. "Qui aurait cru que nous aurions fini par gagner le championnat par 10 points ? C'était tellement serré jusqu'aux deux derniers matchs. Cela signifie beaucoup pour tout le monde, les fans, le personnel et tout le club, comme une famille, a fait la fierté de la ville.

"Je ne pense pas que nous réalisions tout ce que nous avons accompli, il y a eu 16 ans de chagrin et nous avons réussi à remonter en Premier League et jusqu'à ce que nous prenions notre retraite, je ne pense pas que nous réaliserons le genre d'exploit que nous avons accompli ici. Je suis fier et je sais que les gars sont fiers, la saison a été longue, mais nous le méritons."

Bien que Bielsa ait ramené le club au plus haut niveau du football anglais, des doutes subsistent quant à son avenir. Selon certaines informations, Lionel Messi voudrait que l'ancien patron de l'Argentine, du Club Athletic et de Marseille prenne les rênes du FC Barcelone l'été prochain.