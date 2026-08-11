Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a pris une décision de précaution afin d'éviter que ne se répète la crise dans laquelle le club s'est retrouvé plongé à la suite de la rupture des ligaments croisés du genou du Suédois Roony Bardghji, à un moment où le joueur était proche d'un départ.

Le Barça a annoncé dans un communiqué officiel, ce mardi, la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de son joueur, quelques jours avant le début de la nouvelle saison, sachant que le joueur était sur le point de quitter l'équipe, ce qui aurait rapporté des sommes d'argent dans les caisses du club.

Selon ce qu'a publié le journal « Mundo Deportivo », Flick a décidé d'écarter 6 joueurs des entraînements collectifs de l'équipe, alors que leur départ du club approche dans les derniers jours du marché des transferts, après la blessure de Bardghji, qui va freiner la vente du joueur.

L'entraînement du Barça a connu aujourd'hui plusieurs nouveautés, la plus marquante étant la participation du Français Jules Koundé pour la première fois durant la période de préparation, ainsi que le recours de Flick à plusieurs joueurs de l'équipe réserve en vue du match amical face au FC Bâle suisse, dimanche prochain.

En revanche, l'entraîneur allemand a préféré ne pas prendre de risques avec plusieurs joueurs susceptibles de quitter le club au cours de la prochaine période, puisque Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández se sont entraînés à l'écart du groupe.

La décision de Flick n'était pas d'abord d'ordre technique, mais elle est venue d'une motivation de précaution évidente, car le Barça craint qu'un de ces joueurs ne subisse une blessure qui pourrait entraver les négociations de son départ ou affecter les plans du club sur le marché des transferts.

Casadó et Torrents, les plus proches d'un départ

Marc Casadó et Jofre Torrents figurent en tête des noms qui semblent les plus proches de quitter le Barça.

Casadó avait déjà manqué le déplacement de l'équipe à Udine, pour participer au tournoi amical face à l'Udinese et à Nottingham Forest, alors qu'il est proche de sceller son avenir dans les prochains jours.

Quant à Torrents, le latéral gauche, son transfert à l'Ajax est entré dans des phases avancées, après que les parties sont parvenues à des ententes concernant la prochaine étape de sa carrière.

Des offres en pagaille pour les autres noms

Le cas ne se limite pas à Casadó et Torrents, puisque Héctor Fort, Toni Fernández et Guille Fernández disposent d'offres leur permettant d'obtenir davantage de temps de jeu loin du Barça.

Fort avait disputé la saison dernière avec Elche, tandis que le trio Toni et Guille Fernández a terminé son étape avec l'équipe réserve, et se montre ouvert à vivre une nouvelle expérience hors du club afin de poursuivre sa progression et d'obtenir une plus grande chance de jouer.