« Leao, influence négative » : le Portugais répond encore sur les réseaux sociaux : « Vous mentez »

Encore un échange sur X pour Leao. Le numéro 10 de Milan, qui reste sur le départ, a répondu avec agacement à une page sportive qui relayait l’information de la Gazzetta dello Sport de ce matin, selon laquelle Amorim veut céder le Portugais parce qu’il le considère comme un élément négatif pour le vestiaire : « Ruben Amorim considère que Rafael Leão peut avoir une influence négative au sein du vestiaire du Milan. On estime que l’entraîneur portugais a des préoccupations quant à l’impact du joueur sur l’environnement », peut-on lire dans le post qui reprend l’information du quotidien au papier rose.





La réponse habituelle de Leao est ensuite arrivée : « C’est peut-être vous (un problème, NDLR) parce que vous mentez ».