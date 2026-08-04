Un géant turc s'apprête à dépenser des sommes considérables pour convaincre Marcus Rashford de rejoindre ses rangs, après la fin de son prêt à Barcelone.

Rashford est revenu d'un prêt réussi de Manchester United vers Barcelone, où l'entraîneur Hansi Flick a reconnu que le joueur anglais lui manquerait, après que le club catalan a annoncé son incapacité à le recruter définitivement.

Selon le journal anglais « The Sun », Rashford figure sur une liste restreinte de trois joueurs entre lesquels le club turc hésite, aux côtés de l'ailier de Milan Rafael Leao et de la star de Crystal Palace Ismaïla Sarr.

Fenerbahçe a déjà mené des discussions avec Leao, mais n'est pas parvenu jusqu'à présent à trouver un accord concernant la transaction.

Le club turc a également pris contact avec les représentants d'Ismaïla Sarr, dont les affaires sont gérées par le même agent que Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea.

Les représentants de Rashford ont eux aussi pris contact avec Fenerbahçe au sujet de la possibilité de finaliser son transfert vers le club turc, qui cherche à renforcer son nouvel entraîneur İsmail Kartal et à bâtir un effectif capable de rivaliser avec son rival Galatasaray.

Après la troisième place obtenue par l'équipe d'Angleterre à la Coupe du monde, Rashford prendra son temps avant de décider de son prochain mouvement.

Mais si Rashford souhaite tenter l'expérience du football turc et de la grande ferveur populaire qui le caractérise, Fenerbahçe est prêt à « dépenser des sommes considérables » pour lui, selon ce qu'ont confirmé des sources à « The Sun ».

Ismaïla Sarr, la star de Crystal Palace et de l'équipe nationale sénégalaise, est un autre joueur qui suscite l'intérêt de Fenerbahçe, après avoir réalisé une saison remarquable au cours de laquelle il a inscrit 21 buts et contribué au sacre de l'équipe du sud de Londres en Ligue Europa Conférence.

Sarr s'est également imposé sur la plus grande scène internationale, après avoir marqué quatre buts lors de la dernière Coupe du monde, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Sénégal dans ses participations à la Coupe du monde.

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