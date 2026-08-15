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Hussein Hamdy

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Leão après les rumeurs de sa brouille avec Amorim : « Vous mentez »

Mercato
R. Leao
R. Amorim
Milan AC
Serie A
Portugal
Italie

Une crise fictive

Rafael Leão, joueur de l'AC Milan, a réagi à un rapport diffusé sur les réseaux sociaux affirmant que l'entraîneur de l'équipe, Ruben Amorim, le considérait comme une « influence négative », en déclarant : « Vous mentez. »

L'international portugais n'est pas très actif sur la plateforme X, mais il a réagi après avoir vu un rapport reprenant ce qu'a publié le journal La Gazzetta dello Sport.

Le rapport affirmait qu'Amorim voyait en Leão une influence négative au sein du vestiaire de l'AC Milan, et que l'entraîneur avait des craintes quant à l'impact du joueur sur l'ambiance de l'équipe.

Leão a répliqué en ces termes : « Peut-être parce que vous mentez », accompagnant sa réponse de trois émojis de visages qui rient.

L'ailier est absent de la liste de l'équipe pour le match amical face à Manchester United aujourd'hui, mais cela est dû à une légère blessure et non à des raisons disciplinaires.

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Le joueur et le club ont déjà tenté de trouver une équipe désireuse de le recruter tout au long de l'été, mais les seules offres modestes parvenues jusqu'à présent sont venues de Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe.

Aucune de ces offres n'a approché le prix initialement demandé, de 50 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de bonus. C'est pourquoi les Rossoneri se préparent à revoir leurs attentes à la baisse et pourraient autoriser le départ du joueur pour seulement 40 millions d'euros.

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