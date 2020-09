League Cup : Liverpool et Manchester City qualifiés

Au troisième tour de la League Cup, Liverpool et Manchester City ont fait respecter la hiérarchie face à Lincoln City (D3) et Bournemouth (D2).

Après les qualifications d'Arsenal et Chelsea hier, on attendait et ce jeudi soir. Et les deux clubs qui visent d'abord et avant tout la , seront présents au rendez-vous des huitièmes de finale de la Cup.

Tenant du titre, Manchester City alignait principalement des jeunes pousses et des remplaçants (Steffen, Walker (C), Garcia, Harwood-Bellis, Rodrigo, Doyle, Foden, Bernabe, Torres, Mahrez, Delap).

Un choix payant pour Pep Guardiola puisque c'est Liam Delap (17 ans et fils de Rory Delap), qui jouait pour la première fois en pro, qui ouvrait le score (18e). Malgré l'égalisation surprise de par Surridge sur son unique en première mi-temps (22e), Manchester City ne tremblait pas et ajoutait un deuxième but par Foden à un quart d'heure de la fin.

De son côté, Liverpool, avec de nombreux remplaçants (Adrian ; N.Williams, R.Williams, Van Dijk, Tsimikas ; Grujic, Jones, Elliott ; Shaqiri, Minamino, Origi) a étrillé Lincoln City, pensionnaire de League One (la troisième division anglaise) sur un score de baby-foot : 7-2.

Les buteurs des Reds sont Shaqiri 9e), Minamoto (18e, 46e), Jones (32e, 36e), Grujic (65e) et Origi (89e). Lincoln a sauvé l'honneur par Edun (61e) et Montsma (67e).

Au prochain tour, Liverpool recevra tandis que Manchester City se déplacera sur la pelouse de .