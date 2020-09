League Cup – Arsenal et Chelsea qualifiés, triplé de Havertz

Les Gunners et les Blues se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la League Cup.

Lors du troisième tour de la , est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Leicester grâce à un but Fuchs contre son camp peu avant l'heure de jeu (57e). Un but consécutif à un gros travail de Pépé. Après s'être infiltré dans la surface, l'Ivoirien tirait une première fois et Danny Ward, le remplaçant de Kasper Schmeichel, repoussait le ballon sur… Pépé. Ce dernier retentait sa chance : son tir heurtait le poteau puis rebondissait sur l'infortuné Fuchs.

Et à la dernière minute du temps réglementaire, Eddie Nketiah profitait d'une passe décisive d'Hector Bellerin pour ajuster le portier des Foxes à bout portant.

De son côté, n'a fait qu'une bouchée de Barnsley, pensionnaire de Championship, avec succès 6-0.

Un but pour Giroud, un triplé pour Havertz

Tammy Abraham a ouvert le score et marqué ainsi son premier but de la saison (19e). Kai Havertz a ensuite inscrit un triplé (28e, 55e, 65e) et par la même occasion ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Ross Barkley (49e) et Olivier Giroud (83e).

A noter que Thiago Silva en a profité pour jouer son premier match avec les Blues. Titulaire, il a joué 61 minutes avant de céder sa place à Kurt Zouma.

Lors des huitièmes de finale, Arsenal se rendra sur la pelouse du vainqueur de Lincoln City- (qui se jouera ce jeudi 24 septembre) et Chelsea sera également en déplacement, soit sur le terrain de Leyton Orient, soit sur la pelouse du Hotspurs Stadium.