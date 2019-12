League Cup - Jürgen Klopp - "On regardera Liverpool-Villa à l’hôtel"

Liverpool va jouer deux matchs officiels en moins de 24h, et le coach Jürgen Klopp a dû s’employer pour aligner deux équipes compétitives.

Le hasard fait parfois bien les choses. Mais celui du calendrier a joué un mauvais tour à ! Champions d’Europe en titre, les Reds ont comme vous le savez été invités à participer à la , avec une demi-finale prévue ce mercredi face à Monterrey (18h30). Une rencontre qui se jouera… au , et c’est bien là tout le problème.

Car moins de 24h avant - 21h45 plus précisément - les vice-champions d’ auront un quart de finale de à disputer à l’extérieur contre , le mardi à 20h45 ! Lorsque le problème s’était présenté face à lui début novembre, Klopp avait menacé de boycotter la rencontre de coupe nationale, et il s’apprête bien à le faire d'une certaine façon.

En effet, le staff a préféré donné sa priorité à la rencontre de des clubs. Ainsi, les U23 affronteront les Villans en League Cup… Au grand dam de Klopp ? Pas vraiment, puisque le technicien allemand se réjouit déjà pour ses jeunes éléments : "Ce sera absolument excitant, je suis ravi pour les garçons. (…) Si tous les matchs étaient décidés avant de commencer, uniquement par la perception des gens, alors la plupart des matchs ne seraient pas joués."

Klopp veut deux victoires sur deux continents

Vous l’aurez compris, Klopp ne s’attend pas à voir sa jeune garde baisser la tête sans réagir. Malgré les kilomètres d’éloignement, le technicien allemand veut deux victoires sur deux continents différents, et il soutiendra donc les U23 depuis… l’hôtel que les Reds occupent actuellement au Qatar afin de préparer la rencontre face à Monterrey.

"Nous commencerons par regarder l'autre demi-finale de la Coupe du monde des clubs en direct dans le stade, je pense que cela devrait être possible. Et ensuite, nous partirons un peu plus tôt et nous irons à l'hôtel, ici devant la télévision pour regarder Liverpool-Villa", a confirmé Klopp.