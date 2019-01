Leader de Chelsea, Hazard reste isolé au sein des Blues

Eden Hazard possède un impact majeur sur les résultats des Blues. Il en est l'élément différentiel d'un Chelsea très dépendant de ses performances.

La lecture du classement de Premier League n'est pas forcément la plus surprenante possible. Avant de défier Arsenal, samedi à l'Emirates Stadium (18h30), Chelsea occupe la quatrième position derrière Liverpool, Manchester City et Tottenham. Ce qui est plus surprenant, en revanche, c'est le statut des différentes attaques parmi les 6 premiers. L'équipe dirigée par Maurizio Sarri n'a marqué que 40 buts soit le bilan offensif le plus faible par rapport aux trois premiers cités ainsi qu'Arsenal (46) et Manchester United (43).

L'influence d'Eden Hazard dans ce registre est manifeste. L'international belge, qui avait raté les deux premiers matches de la saison en Premier League en raison d'un retour du Mondial 2018, a inscrit 10 buts en Premier League. Dans le jeu, il est l'élément le plus déséquilibrant des Blues, de par son profil et sa capacité à provoquer les opposants. N'golo Kanté, Barkley ou encore Jorginho (souvent marqué de façon individuelle afin de voir son impact diminuer) ne sont pas forcément les plus à même de donner de la continuité au jeu ou de servir de relai à Hazard.

*Satistiques Opta toutes compétitions confondues en 2018/2019 avec Chelsea

Olivier Giroud, lui, pouvait apporter un appui considérable au Belge, notamment par le biais de son jeu de pivot, qui avait été valorisé par Hazard. Depuis lors, la situation a évolué à Chelsea et au lieu d'être sur un côté, Hazard endosse de plus en plus souvent le rôle de faux numéro 9, Giroud étant remplaçant et Morata en instance de départ vers l'Atlético Madrid, lui qui n'était pas nécessairement capable de performer dans un jeu associatif.

De fait, Sarri a estimé que ce changement était bénéfique pour son équipe, même s'il existe une certaine marge de progression. "Je pense qu’à présent, c’est une très bonne solution car nous ne sommes pas moins dangereux en phase offensive. Et dans la phase défensive, nous sommes plus équilibrés. Maintenant, nous devons améliorer les attaques dans la surface lorsque la balle est sortie de la surface. Il est impossible pour Eden de rester dans la surface", a fait savoir le technicien italien.

Sarri, à l'époque de Naples, avait su positionner Dries Mertens en faux numéro 9 avec une grande réussite. Cependant, le profil d'Hazard semble bien différent de celui de son compatriote. Hazard est un fabricant de jeu naturel. Il exige de posséder le ballon de façon permanente alors que Mertens, lui, est plus dans l'anticipation et le mouvement, quitte à attendre son moment.

L'émergence du jeune Callum Hudson-Odoi couplée aux rendements alternatifs de Willian et Pedro ne suffisent toutefois pas à masquer la réalité actuelle de Chelsea : si Hazard ne génère pas les occasions, l'équipe demeure peu dangereuse, voire stérile. Fort heureusement, l'arrivée future très probable de Gonzalo Higuain devrait soulager Chelsea dans ses soucis de buts. Mais, pour le moment, l'international argentin n'est pas là et il faudra faire sans contre Arsenal. Charge à Hazard de mener, une nouvelle fois, l'attaque des Blues.