L'international marocain Hakim Ziyech a été surpris par les récents développements entourant sa situation au sein du Wydad Athletic Club, alors qu'il prévoyait naturellement de poursuivre son aventure avec le club rouge la saison prochaine, avant de se retrouver écarté des plans de la nouvelle direction à un moment qu'il n'attendait pas.

Selon le site marocain « Al Botola », Ziyech avait entamé sa préparation pour la nouvelle saison normalement avec le groupe, avant d'être écarté du match amical face à la Nahdat Zemamra, puis d'être absent de la liste de l'équipe s'apprêtant à rejoindre Agadir pour disputer le stage de préparation, sur décision du nouveau président du club Brahim Aïcha (Ibrahim El Asri), ce qui a constitué une grande surprise pour le joueur qui pensait que son maintien avec l'équipe était acquis.

Ces démarches ont suscité l'étonnement de Ziyech, d'autant qu'il ne s'attendait pas à voir sa situation changer de cette manière après le lancement de la préparation, la relation entre le joueur et le nouveau bureau directeur prenant alors une tournure plus tendue, après qu'il s'est retrouvé contraint de s'entraîner à l'écart du groupe.

Le différend s'est intensifié après que Ziyech a décidé de sortir de son silence via son compte « Instagram », adressant des critiques directes au président du Wydad Brahim Aïcha (Ibrahim El Asri), sur fond de versions toujours contradictoires quant à la partie qui a pris la décision de l'écarter de l'équipe.

Les répercussions de la crise ne se sont pas limitées à l'aspect sportif, le dossier ayant pris une tournure juridique après que Ziyech a fait appel par la suite à un huissier de justice pour constater sa situation au sein du complexe Mohamed Benjelloun, à la suite de la notification qui lui a été faite de rester à Casablanca et de poursuivre ses entraînements de manière individuelle.

Cette escalade intervient alors que la direction du Wydad cherche à réorganiser la situation financière du joueur, au premier rang de laquelle le montant de son salaire, tandis que les données rapportées indiquent que Ziyech n'était pas disposé à modifier les conditions convenues dans son contrat, ce qui a davantage compliqué la situation entre les deux parties.

Dans une tentative de contenir la crise avant qu'elle ne dégénère en conflit ouvert, certaines figures du Wydad se sont mobilisées pour rapprocher les points de vue entre le joueur et la direction, en poussant à la tenue d'une réunion réunissant Ziyech et le président du club Brahim Aïcha (Ibrahim El Asri), à la recherche d'une formule mettant fin au différend et préservant la relation entre les deux parties.