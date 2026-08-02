Le Wydad poursuit ses coups estivaux et s'offre une nouvelle recrue

Dans une démarche visant à renforcer l'expérience et la stabilité au sein de ses rangs, le Wydad Athletic Club a officiellement annoncé le retour de son ancien capitaine Yahya Jabrane à la maison rouge, en vertu d'un contrat d'une saison, dans le cadre de la stratégie de l'équipe pour consolider son effectif avant le début des prochaines échéances.

Selon le site marocain « Al Botola », le club marocain historique a exprimé sa chaleureuse bienvenue au retour de Jabrane, misant sur sa longue expérience et sa connaissance approfondie de l'atmosphère et de la culture de l'équipe, afin d'apporter une réelle valeur ajoutée au groupe et de l'aider à réaliser les ambitions escomptées et à faire le bonheur de ses supporters fidèles.

Le dossier des prolongations

Sur un autre plan, le nouveau bureau directeur du Wydad Athletic Club a placé le dossier de la prolongation des contrats de plusieurs piliers de l'équipe en tête de ses priorités urgentes, au premier rang desquels le gardien El Mehdi Benabid et le latéral droit Mohamed Moufid, dont les contrats avec le club arrivent à terme à la fin de la saison prochaine.

La direction rouge s'efforce de régler le dossier de la prolongation des joueurs dans les plus brefs délais, afin d'éviter qu'ils n'entrent dans la période qui leur permet légalement de négocier librement avec des clubs concurrents, ce qui pourrait exposer l'équipe à la perte d'éléments essentiels sans contrepartie financière.

Les supporters du Wydad attendent avec une grande impatience les résultats des négociations en cours entre les deux parties, notamment en ce qui concerne l'avenir du gardien El Mehdi Benabid, qui s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes et les plus brillantes de l'équipe lors de la saison écoulée, et qui occupe désormais une place particulière dans le cœur des supporters.

Des renforts de qualité

Dans le même contexte, le Wydad avait dévoilé, samedi dernier, l'arrivée de 3 nouveaux joueurs dans ses rangs, à leur tête le gardien Rachid Ghanimi en provenance du FUS Rabat pour un contrat de 3 saisons complètes, aux côtés d'Ayman El Hassouni et de Hamza Jannat Allah, dans le cadre d'un plan global visant à renouveler l'effectif de l'équipe et à renforcer ses capacités compétitives sur tous les plans.

Ces mouvements actifs sur le marché des transferts reflètent la volonté de la nouvelle direction de bâtir une équipe équilibrée alliant expérience et jeunesse, capable de rivaliser avec force dans toutes les compétitions nationales et continentales, et de décrocher les titres que le public fidèle attend avec impatience.